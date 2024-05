Uber lanzó una nueva función de seguridad en Chile que es exclusiva para sus socios conductores. La nueva característica busca servir como material de investigación por parte de los equipos de soporte de la app, en el caso de que se genere un reporte.

Si bien se trata de una medida de seguridad para los conductores, ¿qué ocurre si me graban a mí?.

¿Me pueden grabar en el Uber? La nueva norma en Chile que fue anunciada por la app

Según el actual Código Penal y con información recogida por el medio Conceptos Jurídicos, solo se incurriría en un acto ilegal si “se establece que el que captare, grabare o filmare imágenes, voces o sonidos en lugares privados o que no sean de libre acceso al público, sin la autorización de la persona afectada , incurrirá en el delito de violación de la intimidad y será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio . Esto abarca la grabación de imágenes o sonidos en espacios donde se espera privacidad”.

No obstante, se complementa con que “grabar hechos que ocurren en espacios públicos generalmente no es delito, siempre que estas grabaciones no capten comunicaciones privadas ni invadan de alguna forma la intimidad de las personas”.

Grabación de video: la nueva función de seguridad de Uber en Chile

La popular aplicación de transporte informó que se podrá grabar audio y video durante un viaje realizado en la app, utilizando tan solo la cámara frontal del teléfono del socio conductor, y que los usuarios serán notificados de que su viaje podrá ser grabado.

“Para Uber, es una prioridad que los viajes realizados en la plataforma transcurran con tranquilidad. La grabación de video es un recurso adicional que busca colaborar con el equipo de Soporte, brindando más información en caso de un reporte. Además, se trata de una herramienta de prevención para disuadir cualquier posible comportamiento indebido durante el viaje”, comentó Eleonora Turk, responsable de comunicaciones para Seguridad de Uber Cono Sur.

Uber apunta a resguardar la privacidad de sus pasajeros y conductores

Su nueva función, según explicaron desde Uber, prioriza la protección de la privacidad.

El archivo de video se encripta de manera que nadie, ni siquiera el socio conductor, pueda acceder a la grabación. Solo podrá ser revisado por el equipo de Soporte de Uber si se comparte a través de un reporte en la aplicación.