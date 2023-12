Esta semana llega el último gran evento astronómico del 2023 con la denominada lluvia de estrellas Gemínidas. Este impresionante show de estrellas fugaces que pasan por el espacio tendrá su mayor actividad durante este miércoles y jueves 14 de diciembre, por lo que muchos se preparan para verlo durante esta noche.

¿Se podrá ver en Chile la lluvia de estrellas Gemínidas hoy? Revisa dónde mirarla

Sí, la lluvia de estrellas de Gemínidas se podrá ver en Chile, Latinoamérica, España y cualquier parte del mundo durante esta noche de jueves 14 de diciembre.

Cabe recordar que este tipo de eventos se pueden apreciar en los cielos de todo el planeta Tierra a simple vista siempre que sea de noche y no tengas nubes que te impidan ver pasar a los meteoritos. De todas maneras, en el hemisferio norte tendrán mayor visibilidad, pero en Chile podrás disfrutarlos sin problemas.

¿Debo usar telescopio? Así puedes mirar la lluvia de estrellas Gemínidas en vivo

Para ver la lluvia de estrellas Gemínidas no es necesario usar un telescopio o binoculares, ya que se puede ver a simple vista mirando al cielo . Si no puedes disfrutar del evento puedes mirar la transmisión en vivo que comienza hoy a las 19:30 horas y que te dejamos a continuación.

En general, como ocurre con todos los eventos de este tipo, solo necesitas un cielo despejado, mucha oscuridad y un poco de paciencia para poder ver pasar las estrellas. Se estima que durante estos días pasan hasta 120 por hora, aunque es difícil ver tal cantidad y ya con mirar un par debes sentirte muy afortunado.

Desde la Nasa indican que no es necesario mirar en ninguna dirección en particular en el cielo. Por lo tanto, no es necesario ver la constelación Géminis, que es de donde vienen los meteoritos (por eso su nombre). Eso sí, es clave que vayas a un lugar alejado de las luces de la ciudad, lo mejor es dirigirte a un cerro o al campo en el que estés a oscuras sin contaminación lumínica.

Para esto debes ser paciente, recién al cabo de una media hora en oscuridad los ojos se adaptarán al entorno y podrás ver de mejor manera el cielo. En ese instante podrás apreciar las estrellas fugaces que tendrán tonalidades de diferentes colores, pasando por el amarillo, verde, rojo, naranjo y hasta azul, algo distinto a las comunes que suelen ser blancas, según indica National Geographic.

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver la lluvia de estrellas Gemínidas?

La lluvia de estrellas Gemínidas se podrá ver a cualquier hora de la noche siempre que los cielos estén despejados y cuentes con poca luz a tu alrededor.

Cabe recordar que su punto máximo se da durante estas noches de 13 y 14 de diciembre, sin embargo, podrás ver estrellas pasar por los cielos incluso hasta el 24 de diciembre.

¿Qué es la lluvia de estrellas Gemínidas y por qué se produce?

Las lluvias de estrellas se producen por el desprendimiento de fragmentos de diferentes asteroides y meteoritos que hay en los cielos de la galaxia. En esta ocasión, las Gemínidas se pueden ver cada diciembre cuando la Tierra pasa cerca de los restos del asteroide 3200 Phaeton. Algo extraño, ya que casi todas las otras lluvias de meteoros son causadas por cometas. Incluso se especula que este asteroide ya podría estar extinto.

Nuestro planeta pasa durante estos días por una densa nube de partículas de polvo y hielo que se desprenden del asteroide y que se proyectan en la atmosfera terrestre a una velocidad de unos 35 kilómetros por segundo, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).