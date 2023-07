Esto es lo que dice el horóscopo de hoy miércoles 26 de julio de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

El se encuentra en un posición favorable para tu signo hoy y funcionará como un gran protector para ti, ya que te sacará de situaciones difíciles. La semana se viene mejor para ti y te sentirás nuevamente con ánimo para alcanzar las elevadas metas que guardas en lo más profundo de tu corazón.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Vas a tener un día más complicado de lo habitual y es que ya te estas obstinando en perseverar en caminos o decisiones que no te convienen en realidad, a pesar de que tu te convences de lo contrario. Es altamente probable que hoy lo veas más claro porque todo indica que las cosas de van a salir mal y quizás te tocará frenar en seco tus planes y maquinaciones.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy será un día excelente para tomar la iniciativa y decisiones importante. A la inteligencia que suele acompañarte todos los días se le sumará un gran espíritu de aventura y un deseo irremediable de correr riesgos. Va a ser un buen día para ti y tendrás suerte en lo que sea que emprendas hoy. Quizás te toque realizar un viaje inesperado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Una posición favorable de la Luna en tu signo hará que este sea uno de tus mejores días de la semana. Tendrás uno de los pocos momentos en que la suerte te prestará una gran ayuda. Hoy también será un día en el que vas a poder mostrar ante los demás el mejor lado de tu personalidad y naturaleza. Recibirás grandes reconocimientos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tu temporada empezó con todo lo grande. Te espera un día positivo y fructífero en el trabajo o cualquier actividad que realices hoy. También será un día en que vas a ir directamente a lo que quieres con el lema “yo primero” y es que estas con una gran desconfianza debido a que has tenido tiempos duros con grandes decepciones tomando la delantera de tu vida.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No dejes que hoy te dominen las emociones negativas, no hay nada malo que no les ocurra a otras personas al igual que a ti, aunque las personas no están tan pendientes de si mismos. Marte se encuentra transitando por tu signo y en vez de luchas para vencer a tus enemigos te ha hecho que tú puedes ser tú propio enemigo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy podrás disfrutar de uno de esos días en los que te sientes altamente feliz y lleno de optimismo, un día con mucha paz. Es este tipo de días en los que logras tus mejores victorias y consigues que todos hagan lo que tú quieras.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Cuidado con tirar a la basura todo lo que has conseguido hasta ahora por culpa de tu carácter explosivo y violento. Las cosas más importantes en tu vida Escorpio son la felicidad junto a tu familia, pareja y hijos, por eso tienes que tener cuidado de estropear esto debido a tus decisiones y malas actitudes.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tu día comenzará con gran ilusión y alegría, pero seguramente este buen humor no se mantendrá de aquí al final del día, esto porque podrías recibir una mala noticia o algo que llegará a hacer que te preocupes demasiado. Debes confiar en tu suerte y en que todo saldrá bien.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Es un gran error que dejes sueltos tus impulsos y pasiones, ya que solo lograrás salir adelante y todo lo que quieras hacer si te apoyas en tu mente poderosa. Cuando las pasiones toman el mando, tarde o temprano te llevarán a un callejón sin salida, ahora es el momento para que seas frío.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Tendrás un día estupendo para poder viajar y realizar cualquier tipo de actividad que requiera que salgas de tu zona de confort y requiera de improvisación de tu parte. Puede suceder que te encuentren con algún viaje que no esperabas o tengas que recibir a alguien que viene a visitarte desde muy lejos. Quédate tranquilo, todo va a salir perfecto.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Este miércoles los sentimientos y emociones se van a tomar el control de tu personalidad y tu destino, cosa que ya hacen con normalidad todos los días, pero hoy será con más claridad o contundencia. Esto te llevará a cometer errores o a seguir caminos que no te convienen, procura reflexionar y tener cuidado, tu corazón no piensa en las consecuencias.