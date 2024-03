Aries comienza mañana y todos los signos del zodiaco sentirán su energía impulsiva y de crear nuevos cambios en la vida. Eso sí, Mercurio Retrógrado se pondrá con firmeza el día 25 de este mes.

Aries (marzo 21-abril 20)

Debes pensar en ti y en tus máximos deseos. No tengas miedo de que las cosas no resulten como esperabas, tan solo dar el gran paso te traerá grandes resultados.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Eres una persona terca que no le gusta los cambios repentinos o la perdida material. Tendrás que saber que es posible que surjan nuevos sucesos pero no será nada que te alarme.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Deberás verte en una situación límite para que comprendas las herramientas verbales que tienes. Aunque no quieras, tendrás que defenderte de una acusación injusta.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Suelta ese pesado amor que tuviste. Si las cosas no resultaron, tendrás que aprender de ello y decidir qué quieres hacer con tu vida y tus pasiones. Este mes conocerás una motivación que te sacará de la rutina.

Leo (julio 23-agosto 22)

Si se presentan días de descanso, tómalos. Tienes mucha energía que se está mal gastando por tus preocupaciones y exceso de trabajo. Hazte caso, y toma un relajo de mente y cuerpo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Deberás enfrentarte a carencias económicas, sin embargo con tu aguda planificación saldrás bien parado de esta.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No te incluyas en discusiones, no le hace bien a tu salud mental. Prefiere la armonía y el equilibrio pero no dejes tu verdadera verdad, es decir, que no te nubla la vista lo ilusorio que resulta evitar tus miedos y enfrentarlos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Eres pasional como el fuego y el mar que no cesa de moverse. Si amas a esa persona, díselo y ve por ella. A veces debemos tomar el riesgo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Entiende que no siempre tienes la razón y que deberás pedir disculpas. El excesivo sentido del humor en situaciones que requieren seriedad, te están jugando en contra.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

El cambio de trabajo que tanto esperas, llegará a ti. Ten paciencia, las semillas que plantaste darán frutos cuando menos lo esperes.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No tengas altas expectativas porque te caen bien ciertas personas, aunque sientas que son parecidas a ti, debes ser realista con tus amistades.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Algo nuevo se acerca a tu vida y tienes que tomarlo. Confía y siente, todo lo que pediste, llegará.