Un potente sistema frontal ha golpeado a la zona centro-sur del país desde el pasado fin de semana y que no ha dado tregua en localidades donde se han registrado desbordes de ríos y perdidas de inmuebles por este preocupante fenómeno climatológico

Desde la jornada de este martes, y principalmente desde la tarde, llegó el sistema frontal que se ha desplazado hacia Santiago con rachas de viento y una abundante lluvia que aún se hace presente en la capital.

¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Conoce qué día terminan las precipitaciones

De acuerdo a información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile a través de su sitio web, las precipitaciones deberían seguir hasta la tarde de este miércoles en Santiago.

Para los próximos días no se prevé que vuelva a llover en Santiago y se registrarán máximas que no superarán los 19 grados.

¿Cuánto ha llovido en Santiago?

Según datos del departamento de Climatología de la DMC, en las últimas 24 horas se han registrado un total de 45.5 mm de precipitaciones en Santiago. Sin embargo, aún la capital presenta un déficit del -17.0% con un total de 188.6 mm de precipitación a la fecha.

¿Por qué se retrasó la lluvia en Santiago?

Principalmente se esperaba que la lluvia llegara a Santiago durante la madrugada del pasado martes, no obstante eso no fue así y muchos daban por hecho que la esperada lluvia no llegaría a la capital.

De acuerdo a lo explicado por la Dirección Meteorológica de Chile, a través de su portavoz, Cristobal Torres, se habría tratado de un ‘bloqueo’ que se formó en el sistema frontal “Se quedó bloqueado por una pequeña cuña (alta presión en altura) que se formó”, detalló.

En ese sentido, el experto de la DMC aseguró que las lluvias “se van a mantener“. “(La lluvia) va a estar presente durante la madrugada del día miércoles, todo el miércoles, y posiblemente ya declinen en horas de la tarde”.

