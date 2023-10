Lista completa de bonos del Gobierno que podrías haber recibido y no has cobrado

Dentro de los diferentes bonos que se dan en Chile cada mes, hay muchos que se pagan de forma presencial y no por depósito bancario. Esto implica que las y los beneficiarios deban ir a cobrar el dinero a alguna institución que entregue el aporte estatal. Sin embargo, hay muchas personas que no van a retirar los beneficios nunca, por lo que los terminan perdiendo.

¿Qué bonos podría tener pendientes por cobrar en Chile?

A continuación te dejamos el listado completo de todos los beneficios y bonos estatales que podrías haber recibido, pero que no fuiste a cobrar de forma presencial:

Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Bono al Trabajo de la Mujer

Subsidio al Empleo Joven

Subsidio Único Familiar y Maternal (SUF)

Asignación Familiar y Maternal

Aporte Familiar Permanente (Bono Marzo)

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Bono Base Familiar

Bono Logro Escolar

Bono de Graduación de Enseñanza Media

Bono Control Niño Sano

Bono por Formalización

Bono Deber Asistencia Escolar

Bono Invierno

Aporte Canasta Básica

Bono por Hijo

Bono Bodas de Oro

Bono de Reconocimiento

Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI)

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

La gran mayoría de estos beneficios son entregados por el Instituto de Previsión Social (IPS), institución que informó que entrega estos bonos en sucursales de Banco Estado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

¿Cuál es plazo para cobrar los bonos del Estado?

Asimismo, desde el Gobierno explican que la mayoría de estos aportes estatales tienen un plazo de entre 9 meses a un año para cobrarse, según establece la ley. Lo que significa que debes apresurarte para retirar el dinero, de lo contrario podría ser que se pierda el bono y el monto vaya al Fisco.

¿Cómo saber si tengo bonos pendientes que no he ido a cobrar?

Existen diferentes plataformas para saber si tienes bonos pendientes por cobrar que no has ido a retirar. Sin embargo, el sitio más confiable es el del IPS llamado “Bonos Pendientes”.

En esta plataforma solo debes colocar tu RUT y fecha de nacimiento para confirmar que tienes beneficios que no has ido a retirar. El sistema te indicará a dónde debes ir a buscar el bono y cuál es el dinero que te corresponde.

Cabe mencionar también que hay algunos bonos que tienen un sitio especial diferente para ver si no los has ido a cobrar. Este es el caso del Bono Marzo (Aporte Familiar Permanente), al que puedes consultar si eres beneficiario AQUÍ. También está el Bolsillo Familiar Electrónico (ex Aporte Canasta Básica) al que puedes ingresar a este ENLACE.

Asimismo, si te corresponde retirar bonos en el Banco Estado o Banco Estado Express puedes consultar en el portal “No lo Cobraste”. En este sitio solo debes poner tu RUT y se te indicará a qué dirección debes ir a buscar el dinero.

¿Qué otros bonos recibo? Conoce a cuáles puedes postular

También la plataforma de ChileAtiende en este SITIO ofrece un sistema informativo completo para ver si eres beneficiario de algún bono, si es que ya lo recibiste o a dónde debes ir a cobrarlo.

Por ejemplo, acá puedes ver si tienes bonos pendientes por cobrar como la Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones del sistema de reparto y de leyes reparatorias, todos ellos emitidos por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Por último, si eres estudiante escolar o de la educación superior puedes consultar si recibes alguna beca del Ministerio de Educación ingresando al portal de Junaeb en este ENLACE.

En caso contrario, si no tienes pagos pendientes por cobrar, igualmente podrías ser beneficiario de varios bonos que no conocías. En el sitio web de la Red de Protección Social puedes consultar solo con tu RUT todos los aportes estatales a los que podrías postular según tu condición familiar.