En un mes cargado de novedades, una de las fechas más importantes para todos en mayo es el Día de la Madre en Chile, donde las festejadas se llenan del cariño de sus hijos.

Y mientras muchos ya palpitan la fecha de festejo materno, otros ya van planificando el regalo ideal para su matriarca, considerando que ya se acerca la fecha.

¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile?

Para su tranquilidad por si no ha comprado el regalo, no se alarme. El Día de la Madre no es este domingo, si no la próxima semana, el Domingo 12 de mayo en Chile.

Inicial e históricamente, en nuestro país esta festividad se conmemora el 10 de mayo, pero por sentido comercial y para hacerlo calzar un domingo para celebrar en familiar, será el domingo 12.

¿Cuáles son los mejores regalos para celebrarla?

A continuación te mostramos las mejores opciones para festejar a tu mamá según sus gustos. Una de estas es el clásico desayuno sorpresa para iniciar la mañana de día domingo.

Recordar que esta festividad tiene su origen en España, donde en 1965 se trasladó el día original (8 de diciembre) al primer domingo de mayo.

La razón de este cambio de fecha fue para que no toparan las festividades del día de la Inmaculada Concepción y el Día de la Madre.