Ya iniciaron las Elecciones Primarias y son varios los electores que acudirán a las urnas este domingo 9 de junio para ejercer su derecho a sufragio. Algo particular de estos comicios es que el voto se debe marcar con un solo tipo de lápiz. ¿Sabes qué lápiz debes usar para marcar tu voto? Te contamos todos los detalles a continuación.

¿Qué lápiz debo usar para marcar mi voto?

En estas elecciones solo se puede usar lápiz grafito para marcar el voto. Así lo establece la norma legal. Esto se debe a que todavía no se aprueban y promulgan las reformas legales que instauran el uso de lápiz pasta azul para votar, el que fue aceptado durante la pandemia por razones sanitarias.

¿Qué más necesito para votar?

Para votar necesitas tu cédula de identidad o pasaporte, incluso si están vencidos al 9 de junio de 2023. Cualquier otro documento de identidad no será aceptado.

¿Cómo saber dónde voto y es obligatorio?

Para saber donde votas puedes consultar cuál es tu local de votación en consulta.servel.cl ingresando tu RUT. Estas primarias no son obligatorias, por lo tanto no se aplicará multas a las personas que no acudir.

¿Hay elecciones en todo Chile?

No, solo hay elecciones de gobernadores en las regiones de Coquimbo y Aysén, y elecciones de alcalde en estas 60 comunas: