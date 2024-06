Descubre si es posible votar en una comuna aunque no te toque hacerlo este domingo.

Este domino 9 de junio se realizan Elecciones Primarias de alcaldes y gobernadores. Debido a que se trata de votaciones preliminares que se llevan a cabo solo en los lugares donde partidos y coaliciones tienen candidatos, no todas las comunas del país tienen elecciones.

Por la misa razón son elecciones voluntarias. ¿Significa que al ser voto voluntario una persona puede ir a votar a otra comuna?

¿Puedo ir a votar a otra comuna si el voto es voluntario?

No, solo pueden votar los electores que viven en comunas donde hay Elecciones Primarias. Esto se puede verificar con el RUT en consulta.servel.cl. La web indica a los consultantes si les corresponde votar o no este domingo.

Si una persona intenta ir a votar a una comuna donde no le corresponde, no podrá hacerlo por ningún motivo. Su nombre no estará en el padrón electoral.

¿Qué comunas tienen elecciones?

Las elecciones de gobernadores se realizarán solo en dos regiones del país: Coquimbo y Aysén.

Por otro lado, las elecciones de alcalde se llevarán a cabo en 60 comunas a lo largo del país: