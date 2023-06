Mediante una declaración pública en sus redes sociales, el diputado Miguel Mellado (RN) admitió ser la persona que grabó y filtró el audio del presidente Gabriel Boric.

Cabe recordar, que la tarde de ayer jueves 15 de junio se dio a conocer un audio de cerca de 10 minutos de una reunión que tuvo el mandatario con 18 parlamentarios de las regiones de La Araucanía y el Biobío en Cerro Castillo. La conversación era de carácter privada y tenía relación con la situación de seguridad en la Macrozona Sur. Ante ello el Gobierno presentó una querella en Fiscalía.

¿Qué dijo Miguel Mellado? La explicación del diputado

El parlamentario de Renovación Nacional escribió un comunicado que difundió en su cuenta de Twitter en la que reconoció haber grabado la conversación. Sin embargo, se excusó argumentando que no sabía que la conversación no podía grabarse, ya que no estuvo en la primera parte de la reunión en la que se solicitó no hacerlo.

“Como ya es de conocimiento público, se ha revelado la existencia de un audio de diez minutos aproximados de la reunión convocada el día martes en Cerro Castillo (…). A dicha reunión y como todos los asistentes observaron, no estuve presente en la primera parte en donde se comentó la prohibición de grabar“, escribió el parlamentario.

“Desconociendo lo anterior, es que grabé los diez minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes en la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar”, complementó.

Asimismo, comentó que le parecía relevante dar a conocer la información a los medios de comunicación por lo que “lo compartí de buena fe. En ese momento se me solicitó el audio y consideré que no contenía información distinta a las declaraciones públicas de sus asistentes”.

El diputado recalcó que transmitió el audio creyendo que no era una reunión privada. “Si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los Ministros y a los Parlamentarios. Asumo la responsabilidad y estoy disponible a conversar con el presidente si así lo estima conveniente”.

En la parte final del comunicado agregó que esperaba que esto “no fuera una excusa para dejar de trabajar por la región de la Araucanía.

Mellado había negado ser el culpable antes de su comunicado

Pese a que Miguel Mellado reconoció ser el autor de los audios grabados, horas antes había salido hablando públicamente mediante un video en el que rechazó el acto al considerar que se “habían quebrado las confianzas” y “que era una lamentable filtración”.

“Es lamentable y se quiebran las confianzas. Pero las confianzas pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener. Aquí lo importante es no perder el foco central, que son los atentados terroristas”, explicó el diputado.