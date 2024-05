El pasado 4 de mayo de 2011 nació el Día de Star Wars, un homenaje creado por fanáticos de la serie de películas que forman parte de la franquicia creada por George Lucas. Conoce a continuación por qué se creó este día y qué significa la jornada para los fans de todo el mundo.

¿Por qué hoy se celebra el Día de Star Wars? Qué significa el 4 de mayo para los fans

El Día de Star Wars o conocido también como Star Wars Day tiene su origen en una nota publicada en el London Evening News el 4 de mayo de 1979 , donde miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por convertirse en la primera ministra del país.

La nota incluía la frase “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations“, que jugaba ingeniosamente con la expresión “Que la Fuerza te acompañe” (“May the Force be with you”).

La frase suena muy similar a “May the Force be with you” de Star Wars y, por lo tanto, los fanáticos comenzaron a adoptar el 4 de mayo como un día especial para celebrar todo lo relacionado con Star Wars.

Día de Star Wars

Star Wars

Durante este día, los fanáticos suelen realizar diversas actividades, como maratones de películas, disfraces, eventos especiales en línea o en persona, compartir memes y contenido relacionado en redes sociales, y participar en discusiones sobre la saga. Las celebraciones pueden variar desde eventos informales entre amigos hasta grandes convenciones organizadas por comunidades de fanáticos o empresas.

¿Te gusta Star Wars? Conoce algunas curiosidades

Origen del nombre de los personajes : George Lucas, el creador de Star Wars, se inspiró en muchas fuentes diferentes para nombrar a sus personajes. Por ejemplo, el nombre “Darth Vader” proviene del término holandés “Darth” que significa “oscuro”, mientras que “Vader” se deriva de la palabra alemana “Vater” que significa “padre”. Así, Darth Vader representa literalmente al “Padre Oscuro”.

El sable de luz de Luke Skywalker: Originalmente, el sable de luz de Luke Skywalker en el Episodio IV: Una Nueva Esperanza era azul. Sin embargo, en las escenas donde Luke pelea con Darth Vader en la nube, el sable de luz aparece de color verde debido a problemas técnicos con el efecto especial. Esto llevó a que el sable de luz de Luke fuera cambiado a verde en las películas posteriores.

Star Wars Day

El modelo del Halcón Milenario : El icónico Halcón Milenario no siempre fue diseñado para parecer una nave espacial. El modelo del Halcón Milenario se basó originalmente en la forma de un plato de comida, con el concepto de tener una forma distinta y poco convencional para una nave espacial.

El sonido de los sables de luz : El sonido característico de los sables de luz fue creado combinando el zumbido de un televisor antiguo con el ruido de un motor en movimiento.

El nombre de Yoda: Se dice que el nombre "Yoda" proviene de la palabra sánscrita "yoddha", que significa guerrero. Este nombre encaja perfectamente con el papel de Yoda como un maestro Jedi sabio y poderoso.