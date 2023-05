Las elecciones de consejeros constitucionales se realizaron el domingo 7 de mayo, jornada en la que miles de personas tuvieron que trabajar como vocales de mesa. Hasta ahora no se había informado la fecha en que se iba a pagar a estas grupo, sin embargo, en sus redes sociales el Servel dio a conocer el día exacto en el que se entregará el dinero.

¿Cuándo pagan a los vocales de mesa?

El Servel informó que la Tesorería General de la República es la encargada de pagar a los vocales de mesa y que el dinero se entregará 30 días después de las últimas elecciones, es decir, el miércoles 6 de junio .

¿Cuánto dinero recibo si fui vocal de mesa?

Las personas que ejercieron como vocales de mesa durante las elecciones del 7 de mayo de 2023 recibirán un pago 2/3 de UF, es decir, $24.000 aproximadamente.

Pero en el caso de quienes fueron vocales por primera vez, tendrán un pago extra de 0,22 UF (casi $8 mil) debido a la capacitación que recibieron, con lo que alcanzarán una cifra de casi $32.000.

Este bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, por lo que no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Consulta con tu RUT si recibes el pago por ser vocal de mesa

Para saber si eres beneficiario del Bono Vocal de Mesa primero debes haber trabajado el pasado 7 de mayo. Para consultar el estado de tu pago tienes que ingresar al sitio de la Tesorería General de la República (TGR) en este ENLACE y debes colocar tu RUT.

De la misma forma puedes llamar a la mesa de ayuda de la Tesorería General de la República (TGR) al 2 2768 98 00 y consultar por el pago que te corresponde.

¿Cómo se paga el Bono Vocal de Mesa?

Si fuiste vocal de mesa en las últimas elecciones de consejeros constitucionales te entregarán el dinero mediante transferencia bancaria en alguna cuenta inscrita en la Tesorería, o bien con retiro presencial en BancoEstado o ServiEstado.

Igualmente según ChileAtiende, el pago se puede solicitar hasta cinco años después, adjuntando el acta de constitución de la mesa donde ejerciste funciones.