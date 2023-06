¿Cuándo y qué es el We Tripantu 2023? Conoce la fecha y qué se conmemora

El miércoles 21 de junio comenzó el We Tripantu, importante celebración del pueblo mapuche que terminará el sábado 24 del mismo mes.

¿Cuándo es el We Tripantu y por qué se celebra?

We Tripantu, también escrito como We xipantu o We txipantu, significa en mapudungún año nuevo o retorno del sol, ambas igual de válidas.

El We Tripantu corresponde al año nuevo mapuche, que se celebra en el solsticio de invierno austral, entre el 21 y el 24 de junio. Esta efeméride es sagrada para este pueblo originario, ya que corresponde al comienzo de los días cada vez más largos hasta el solsticio de verano y el renacer de la naturaleza tras el invierno que comienza .

¿Cómo se celebra el We Tripantu?

El We Tripantu se celebra con diversos rituales, uno de los más importantes es levantarse temprano al amanecer y bañarse en un río, para así botar todas las energías negativas y malos espíritus que traían consigo del año pasado.

Otros rituales son: