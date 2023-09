En el año 1992 un comercial de Carabineros de Chile quedó marcado para millones de chilenos por el impacto de sus imágenes. La campaña protagonizada por el actor Guido Vecchiola buscaba prevenir los accidentes de tránsito y termina con un trágico final.

Este 2023, 31 años después del spot publicitario, Conaset junto a Carabineros lanzaron la campaña “No más muertes en el tránsito“, en la que reeditan el recordado comercial. Esto pensando en las Fiestas Patrias de este año, una época en la que generalmente ocurren muchos accidentes por el consumo de alcohol. A continuación, te mostramos el detrás de cámara del comercial.

Así se grabó el comercial contra accidentes de Guido Vecchiola

El nuevo spot publicitario que busca generar conciencia para evitar accidentes de tránsito fue grabado en un lugar rural y muestra como el vehículo que sufre el accidente es grabado encima de otro auto, que es el que realmente se va moviendo. Revisa los detalles:

También, en esta ocasión aprovechando la tecnología, se graban varias imágenes con drones, algo que hace 31 años no era posible. Pese a ello, el objetivo es mostrarlo lo más similar al de 1992.

También la parte final del comercial es grabado en la noche, cuando justamente ocurre el clímax del spot. Todo ello en un trabajo con una decena de profesionales para mostrar un producto de calidad que impacte a la población.

Revisa el nuevo comercial completo y su resultado final

El video recreado de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito muestra al actor Guido Vecchiola junto a unos amigos manejando sin ninguna precaución con una serie de actos imprudentes, mientras se van alternando imágenes de una familia disfrutando.

Tras internar adelantar de forma imprudente, se desvían para no chocar de frente con otro vehículo y terminan atropellando a un hombre inocente que estaba estacionado junto a su automóvil.

Finalmente, se ve a las ambulancias y carabineros llegando al lugar y retirando al hombre muerto. Luego se ve a Guido llorando arrepentido por sus imprudencias. Tras ello, el actor relata “han pasado más de 30 años y aún no aprendemos”.

El spot termina acompañado con mensajes como “No excedas el límite de velocidad“, “No mires tu celular” y “No consumas alcohol y otras drogas“.