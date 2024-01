Esta semana comenzó el año 2024 y miles de personas lo podrán empezar con buenas noticias. Esto porque existen una serie de bonos que se cobran de forma presencial y que la población no ha ido a retirar. Por ello, a continuación te contamos si tienes algún beneficio pendiente que esté por cobrar, para que así puedas cobrar el dinero y aumentar tus ingresos.

¿Cómo ver si tengo bonos no cobrados? Revisa los beneficios pendientes

Existen una serie de plataformas estatales en las que puedes revisar si tienes algún bono pendiente por cobrar. Es importante que te apresures, porque el plazo para recibirlo podría vencer pronto. Mira las alternativas que tienes para consultar.

No lo Cobraste (BancoEstado)

La gran mayoría de bonos que se pagan en Chile se deben ir a cobrar de forma presencial al BancoEstado. Por eso, es que la institución tiene su propia plataforma llamada “No lo Cobraste”, a la que puedes ingresar AQUÍ.

En este sitio debes solo colocar tu RUT y aparecerán los beneficios que no has ido a cobrar, junto al monto, la fecha de expiración y la sucursal bancaria a la que debes ir, que puede ser Banco Estado o BancoEstado Express, cuyos horarios y direcciones puedes revisar en este ENLACE.

Bonos Pendientes del IPS

El ente estatal que se encarga de entregar casi todos los bonos y subsidios en Chile es el Instituto de Previsión Social (IPS), que también paga las pensiones de la población. Por ello, para revisar si tienes beneficios que te entrega este organismo y que no has ido a cobrar, debes entrar a una plataforma llamada “Bonos Pendientes” en este ENLACE.

Cuando entres debes poner tu RUT y fecha de nacimiento y dar clic en “consultar”. Inmediatamente aparecerá si tienes bonos pendientes y también te dirán el monto y si debes ir a cobrarlos a alguna sucursal de Banco Estado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

También, otros bonos del IPS tienen su propio sitio web de consulta para ver si no lo has ido a cobrar, como es el caso del Bono Marzo (Aporte Familiar Permanente), al que puedes consultar si eres beneficiario AQUÍ. Lo mismo ocurre con el Bolsillo Familiar Electrónico (ex Aporte Canasta Básica) al que puedes ingresar a este ENLACE y con el Subsidio Familiar Automático en este LINK.

ChileAtiende

El sitio de ChileAtiende informa acerca de todos los bonos y beneficios que hay en Chile, por ello tiene su propia plataforma para consultar por bonos pendientes al que puedes acceder directamente AQUÍ.

Una vez adentro solo debes poner tu RUT y conocerás si tienes bonos pendientes. Acá verás beneficios como la Pensión Garantizada Universal, Subsidio Familiar y otros bonos del IPS, además de que podrás ver próximos pagos y el lugar exacto al que debes ir a retirar el dinero.

Es importante mencionar que cada bono tiene su propia fecha de expiración según la ley, pero generalmente el plazo es de unos nueve meses, por lo que si ya ha pasado mucho tiempo es posible que ya no puedas cobrar tu benficio pendiente.

Bonos que podrías tener pendientes de cobrar

Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Bono al Trabajo de la Mujer

Subsidio al Empleo Joven

Subsidio Único Familiar y Maternal (SUF)

Asignación Familiar y Maternal

Aporte Familiar Permanente (Bono Marzo)

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Bono Base Familiar

Bono Logro Escolar

Bono de Graduación de Enseñanza Media

Bono Control Niño Sano

Bono por Formalización

Bono Deber Asistencia Escolar

Bono Invierno

Aporte Canasta Básica

Bono por Hijo

Bono Bodas de Oro

Bono de Reconocimiento

Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI)

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).