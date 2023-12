A pocos días de que se termine el 2023, las y los trabajadores del país podrían recibir buenas noticias con la llegada del Año Nuevo. A partir de enero de 2024 el sueldo mínimo actual de $460.000 en Chile podría aumentar a $470.000.

Sin embargo, esto aún no está confirmado, ya que depende de las cifras económicas con las que termine el año. De hecho, por ahora lo más probable es que el salario mínimo no registre cambios el mes que viene.

¿Qué debe pasar para que suba el sueldo mínimo en enero de 2024?

El sueldo mínimo subirá en enero de 2024 solo si el IPC acumulado en 2023 (de enero a diciembre) es superior al 6% .

Por lo tanto, que el salario mínimo en Chile se eleve a partir del próximo mes depende exclusivamente de la inflación con la que se termine el año.

¿Por qué podría no subir el sueldo mínimo en enero? Este es el valor del IPC

El sueldo mínimo podría no subir en enero de 2024 debido a que el IPC acumulado en Chile en lo que llevamos de este año 2023 es de 4,5%. Esto significa que en diciembre deberíamos registrar una inflación de 1,6% para superar el ansiado 6%.

Llegar a una inflación mensual de 1,6% es muy complejo, ya que es algo que no se ha registrado en todo este año. Por poner un ejemplo, en el último mes de noviembre la inflación fue de 0,8%, mientras que la cifra más alta de este año fue en marzo con un 1,1%.

Por lo tanto, es muy complejo que el salario mínimo pase a ser de $470.000 en enero de 2024. No obstante, igualmente habrá un alza de sueldo el año que viene, la que ya está confirmada.

¿Cuándo y a cuánto subirá el sueldo mínimo en 2024?

Si el sueldo mínimo no sube enero de 2024 no te preocupes porque ya está confirmado que en julio pasará a ser de $500.000. Esta cifra aplicará para todas y todos los trabajadores y ya está confirmada, puesto que no depende de la inflación.

Adicional a ello, la ley tiene asegurado un reajuste automático del salario mínimo mensual el 1 de enero del 2025, el que variará de acuerdo al porcentaje de IPC que se registre entre los meses de julio y diciembre de 2024.

Por último, la ley también contempla que, a más tardar en el mes de abril de 2025, el presidente Gabriel Boric deberá presentar un proyecto de ley que proponga un nuevo aumento del sueldo mínimo mensual, para que comience a regir a partir del 1 de mayo de 2025. Este reajuste deberá elaborarlo en base a las sugerencias del Consejo Superior Laboral.

¿Cuál el sueldo mínimo para otros trabajadores en Chile?

Los sueldos mínimos en Chile están fijados de la siguiente manera según la ley:

Sueldo mínimo para trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años: $460.000

$460.000 Salario mínimo para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años: $343.150

$343.150 Sueldo mínimo para fines no remuneracionales: $296.511