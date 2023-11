¿Tengo bonos no cobrados? Revisa si tienes algún pago pendiente en pocos pasos

Todos los meses el Gobierno entrega bonos para diferentes grupos de la población, tales como: familias vulnerables, mujeres, estudiantes, pensionados, trabajadores y cesantes.

La gran mayoría de ellos reciben sus beneficios mediante depósito bancario, aunque también hay quienes deben ir a cobrar los pagos de forma presencial. Sin embargo, muchas de estas personas tienen bonos pendientes que no han ido a buscar pese a que son beneficiarios. A continuación revisa si tienes aportes estatales que no has retirado.

¿Cómo saber si tengo bonos no cobrados en Chile?

Existen varias plataformas en las que puedes revisar si tienes bonos no cobrados que no has ido a retirar de forma presencial. A continuación, te mostramos tres sitios en los que puedes consultar con tu RUT.

Bonos Pendientes del IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el ente estatal que entrega la gran mayoría de beneficios y pensiones que se pagan cada mes en Chile. Por esa razón, es que tiene una plataforma llamada “Bonos Pendientes”, a la que puedes acceder a este ENLACE.

Una vez adentro de la plataforma tienes que poner tu RUT y fecha de nacimiento y dar clic en “consultar”. Tras ello, verás de inmediato si tienes bonos que no has cobrado y el lugar en el que debes ir a retirar el dinero, que generalmente es en sucursales del Banco Estado o en la Caja de Compensación Los Héroes.

Cabe recordar que esta plataforma principalmente se centra en bonos como el Aporte Familiar Permanente, Bono Ayuda Familiar, Bono de Emergencia COVID-19, Bono Chile Apoyo de Invierno y Bono Canasta Básica de Alimentos, aunque su información puede tener un retraso de actualización de unos meses.

ChileAtiende

ChileAtiende tiene una plataforma que informa de todos los bonos que recibes en base a información entregada por el IPS, al que puedes ingresar AQUÍ.

En este sitio solo debes colocar tu RUT y verás si tienes bonos por cobrar que no has ido a retirar. En esta plataforma los beneficiarios de pensiones previsionales, Pensión Garantizada Universal, Subsidio Familiar y otros beneficios del IPS también podrás ver detalles de sus próximos pagos y el lugar en el que deben ir a buscarlo.

Asimismo, si crees haber recibido el Aporte Familiar Permanente (Bono Marzo) debes ingresar a este ENLACE para ver si tienes pagos pendientes, ya que este bono tiene su plataforma independiente. Mismo caso para el Aporte Canasta Básica, en el que puedes ver si no has cobrado sus pagos en este SITIO.

No lo Cobraste (Banco Estado)

En el Banco Estado se deben cobrar muchos de los bonos que se deben ir a retirar de forma presencial en Chile. Por esa razón, existe la plataforma “No lo Cobraste” a la que debes ingresar en este LINK.

Esta plataforma solo debes colocar tu RUT y verás si puedes ir a retirar dinero a alguna de las sucursales del banco, el monto y el bono correspondiente.

La información que ofrece la plataforma está actualizada al día hábil anterior a la fecha de la consulta y es entregada por la institución que te paga el dinero, por lo que debes contactarte con ellos en caso de dudas.

¿Cómo saber si tengo bonos del Gobierno? Mira los beneficios a los que puedes postular

Para ver si puedes postular a alguno de los bonos estatales que se ofrecen en Chile puedes ingresar a la plataforma de la Red de Protección Social con tu RUT, en la que puedes ver todos tus posibles apoyos.

También, en este sitio web hay una sección llamada “Buscador de beneficios”, en la que al completar tus datos personales verás todos los bonos a los que podrías acceder.

Para ver el listado de todos los bonos y beneficios que podrías tener pendientes por cobrar debes ingresar AQUÍ.