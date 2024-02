El mes de marzo trae consigo muchos gastos y uno de ellos, es el Permiso de Circulación. Este trámite debe ser realizado por los dueños de vehículos, quienes necesitan contar con el SOAP para poder transitar de manera legal y arriesgarse a multas. Revisa cómo encontrar los seguros más baratos.

El Permiso de Circulación debe ser pagado a más tardar durante marzo, ya que desde abril podrían recibir multas por no estar al día con los documentos del vehículo correspondiente. Para hacer este trámite, es necesario contar con la Revisión Técnica al día y con el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) correspondiente al año 2024. Sin estos documentos, no se podrá pagar la patente.

¿Cómo encontrar los SOAP más baratos para el Permiso de Circulación?

A través de internet existen diversas plataformas para comparar los precios. Una de ellas es www.comparaonline.cl. Este sitio permite filtrar por el tipo de vehículo, ya sea auto, moto o camioneta y encontrar a la empresa que ofrece los precios más convenientes para este.

El riesgo de no tener Permiso de Circulación

El contar con el Permiso de Circulación es lo que entrega el derecho a transitar por las calles de manera libre. El no tenerlo, hace que pueda sufrir una fuerte multa. El solo hecho de ser sorprendido sin pagar la patente, significará una infracción 1 a 1,5 UTM. Entre $65.000 y $97.000, aprox.

Sin embargo, lo anterior no es todo. En caso de haber elegido el pago en dos cuotas y si no se canceló la segunda, también se agrega el 35% del valor de la patente, además, el 1,5% del valor del permiso por cada mes de atraso. En total, el no contar con el trámite hecho puede significar un costo que puede alcazar los $150.0000. Todo dependiendo del modelo y el caso en específico.