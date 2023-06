Desde abril de este año las personas pueden postular al crédito con garantía estatal de un pie del 10%, medida que busca beneficiar a aproximadamente más de 20 mil familias.

¿Cómo funciona el bono pie 10% para comprar una vivienda?

Actualmente los bancos en Chile exigen pagar un 20% de pie para prestar créditos si se quiere adquirir una vivienda como casa o departamento, pero con esta nueva garantía estatal, las familias pueden aportar solo con un 10%, ya que el 10% restante es financiado con un aval del Estado.

Por el momento el único banco que tiene disponibilidad para la solicitud del bono del 10% es el Banco Estado, sin embargo, se espera que otras instituciones bancarias se incorporen prontamente.

Aquellos que postulen a la garantía estatal deben tener como objetivo vivir en la vivienda. La vigencia del bono de pie del 10% es de solo seis años y la solicitud del financiamiento podrá ser durante 12 meses.

Al respecto del beneficio, el ministro de Vivienda y Urbanismo , Carlos Montes, señaló que “hoy día para poder acceder a la vivienda le piden mucho más ahorro previo a la familia. Juntar el ahorro previo es muy difícil. Juntar un 10% adicional es muy difícil. Entonces lo que hace esta ley es que el Estado establece un aval, una garantía sobre ese 10% con lo cual no lo tienen que poner, porque no se lo pide el banco y no le suben la tasa de interés. Esto es una ayuda a las familias”.

“ Los bancos tienen que facilitar las condiciones para que tanto las familias como las empresas puedan acceder al crédito en mejores condiciones. Inicialmente, se pusieron muy a la defensiva por esta supuesta crisis internacional financiera que iba a haber, que no se produjo. Entonces, ahora que no está ocurriendo, bueno, que vayan gradualmente dando mayores oportunidades para acceder al crédito para comprar vivienda y a las empresas para poder operar”, agregó el secretario de Estado.

¿Quiénes pueden postular a la garantía?

Para poder postular al bono pie del 10% hay que cumplir los siguientes requisitos: