Este próximo año se realizará un Censo en Chile con el objetivo de recopilar información esencial para actualizar las necesidades de la población. Este censo desempeñará un papel fundamental en la planificación de acciones y en la toma de decisiones en beneficio de los ciudadanos, tanto en el ámbito público como en el privado.

En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha iniciado el proceso de solicitud de empleo para trabajar durante la próxima edición del Censo. Sin embargo, necesitas cumplir ciertos niveles de estudios o títulos para postular a ellos.

Qué nivel de estudio o título necesito para postular a los cargos del Censo 2024

Para postular a uno de los cargos disponibles durante el Censo 2024 es imprescindible que tengas 18 años o más con titulo técnico superior de una carrera de al menos 4 semestres o título profesional.

En los avisos se buscarán, por ejemplo, a técnicos en Administración, en Gestión de Personas y en Gestión Logística; Administrador Público, Trabajo Social, Sociología, Logística, Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial, Antropología, Ciencias Políticas, Pedagogía, Sicología y Geografía.

Por otra parte, es deseable contar con experiencia en proyectos de levantamiento de información o coordinando equipos de trabajo, según aclaró a LUN, Macarena Alvarado, jefa del proyecto Censo de Población y Vivienda 2024.

¿Cómo postulo a los cargos del Censo 2024?

Para postular a los diferentes puestos de trabajo para el Censo 2024, visita el sitio web ine.gob.cl/censo/postulaciones. Selecciona la región o comuna en la que deseas trabajar.

Es importante destacar que, aunque debes elegir solo una comuna, si existen vacantes en comunas cercanas, se te consultará si estás disponible para ser asignado a otra comuna cercana.

Por el momento, solo está habilitada la opción de “Coordinador/a de local“, pero se espera que en las próximas semanas se habiliten vacantes para los cargos de “Coordinador/a de grupo“, “Gestor/a Administrativo” y “Censistas”.

¿Cuándo es el Censo en Chile?

El Censo 2024 en Chile se llevará a cabo entre los meses de marzo y junio de 2024. Este censo de población y vivienda tiene como objetivo principal responder a las preguntas fundamentales “¿cuántos somos?” y “¿dónde y cómo vivimos?“.

Durante este proceso, se recopilará información esencial sobre la población y sus condiciones de vivienda en el país. Cabe aclarar que el censista no debe solicitar ningún tipo de documento o identificación personal, como la cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir.

Es decir, en el proceso de censo, no se deben entregar estos documentos ni ningún otro dato de carácter personal o sensible. La información recopilada durante el censo debe ser exclusivamente censal y estadística.

Los censistas no deben solicitar ni recopilar datos que puedan poner en riesgo la privacidad o seguridad de las personas. No se deben proporcionar documentos de identificación personal ni ningún otro dato sensible durante el proceso de censo, según especifican desde el INE.