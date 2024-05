El INE señala que las viviendas y personas que no fueron censadas durante la primera fase del proceso tendrán una nueva oportunidad de hacerlo.

El Censo 2024 inició su realización el pasado 9 de marzo y si bien aún queda un poco menos de un mes para su conclusión (2 de junio), en las últimas horas el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) anunció una importante novedad para quienes no han sido censados.

¿Dónde está el Censo? Anuncian novedades a partir de este lunes 6 de mayo

El sitio web dondeestaelcenso.ine.gob.cl señala que desde este lunes 6 de mayo y durante el mes de junio “estaremos recorriendo todo el territorio nacional para visitar las viviendas y personas que no fueron censadas durante la primera fase del proceso”.

Si no has sido censado todavía, te recordamos que la presencia en terreno de las y los censistas se extiende de lunes a domingo en un horario de entre 09:00 am y 21:00 horas.

¡Ojo! Que quienes se nieguen a suministrar datos estadísticos, o realicen falseo o alteración de hechos, se arriesgan a multas no inferiores a 1/5 ni superior a cuatro sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago, lo que se traduce, en un monto entre los $11.000 hasta los $235.000.

Atento, que el pago de la multa no exime al infractor de responder la encuesta, ya que, de igual forma, deberán responder el cuestionario o arriesgará una nueva multa, la que podría aumentar “hasta el doble del valor señalado en el inciso primero”.

¿Tienes dudas? Verifica al personal en terreno del Censo 2024

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informa que puedes verificar la identidad del personal en terreno del CENSO 2024 ingresando su RUT en el siguiente link o a través de verificador.ine.gob.cl.

Adicionalmente, las y los censistas vestirán con un uniforme institucional del Censo 2024, además de portar una credencial con un código QR, con el cual la población podrá verificar su identidad.

Todos los censistas deberán tener en un lugar visible su credencial institucional y su cédula de identidad.