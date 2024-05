Tercera etapa del Censo 2024: ¿Qué tengo que hacer si aún no me han censado?

El pasado 9 de marzo, el Censo 2024 comenzó su operación en Chile, con la idea de registrar datos sobre la población, ya sea en cantidad, rango etáreo, actividades y más.

Esta semana comenzó su tercera fase, considerando que ya se han visitado más de 7 millones de hogares, en una actividad que se espera dure hasta finales de junio.

El proceso organizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) notificó qué hacer en caso que aún no hayas sido censado,. Esto, ya sea porque no estabas en tu hogar al momento de la visita o, derechamente, aún no han acudido a tu vivienda. Ahora te lo contamos.

Censo 2024: ¿Qué hacer si aún no me han censado?

Si aún no te han censado, esta semana comenzó la tercera fase del proceso para quienes aún no pasan por él. Además de la visita presencial, también está el Censo en Línea.

Según informó el INE, personas no censadas pueden llamar al Fono Censo 1525 , donde un equipo les dará acceso e instrucciones para responder el Censo en Línea.

También, puedes ingresar con el código de la carta de invitación a Censo en Línea dejada por el censista al momento de la visita.

“Si las personas ya cuentan con la carta de invitación al proceso en línea, las y los invitamos a que ingresen a la plataforma oficial del Censo, sección “Censo” en Línea, y contesten el cuestionario censal”, dijo el director nacional de INE, Ricardo Vicuña.

Además, señaló que se debe registrar a todos los residentes habituales de su vivienda, incluyendo desde los recién nacidos hasta las personas mayores”

Si te dieron el codigo de acceso para el trámite en línea, debes ingresar al portal y ponerlo en la casilla. Luego, debes poner “ingresar”.

Cuidado con las estafas

El INE generó una alerta avisando que no llamarán ni enviarán links de acceso al Censo en Línea vía WhatsApp o correo electrónico.