Continúan las repercusiones políticas tras el polémico caso de convenios entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Este sábado 1 de julio el presidente Gabriel Boric nombró como nueva subsecretaria de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a Gabriela Elgueta.

La nueva autoridad asume en el lugar de Tatiana Rojas, quien había dejado su cargo la semana pasada debido a sus polémicas declaraciones. En ellas había confirmado que manejaba los antecedentes del caso Democracia Viva desde principios de mayo y que “no alcanzó” a entregarle la información al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ante ello, el Gobierno le pidió su renuncia.

¿Quién es Gabriela Elgueta? La nueva subsecretaria de Vivienda

La nueva subsecretaria del Minvu, Gabriela Elgueta, es administradora pública de la Universidad de Chile. También es Máster en Administración de Empresas (MBA) con foco en Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Desarrollo.

Hasta este sábado se desempeñaba como administradora regional del Gobierno Regional de Santiago y directora de Metro .

Además, ha trabajado en diversas reparticiones públicas como la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y las municipalidades de Santiago y Peñalolén.

Igualmente tiene antecedentes laborales en la Subsecretaría de Desarrollo Regional dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

¿De qué partido político es la nueva subsecretaria de Vivienda?

A diferencia de su antecesora, Gabriela Elgueta es independiente y no pertenece a ningún partido político.

Esta decisión se toma luego de la anterior subsecretaria, Tatiana Rojas, es parte de Revolución Democrática (RD), el mismo partido al que pertenecían antes de ser expulsados el exseremi del Minvu de Antofagasta, Carlos Contreras, y el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. Este último además es la expareja de la diputada Catalina Pérez, también de RD.

Catalina Pérez reaparece del silencio y dice ser inocente

Este sábado también la diputada Catalina Pérez publicó un video en sus redes sociales en el que admitió haberse equivocado en sus declaraciones de hace unos días en el que se desligó de la polémica del caso, aunque reiteró que no ha cometido ningún delito.

“No he infringido ninguna norma, no he cometido ningún delito, jamás he faltado a la probidad, nunca he presionado a nadie para obtener un beneficio personal, no he intercedido ante autoridades en favor de terceros, ni me he beneficiado de este convenio de ninguna manera”, afirmó.

“Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda no ponderé correctamente el impacto para el país, el daño que esto iba a causar tanto para mí como para el gobierno del presidente Gabriel Boric (…). Me equivoqué, cometí un error de juicio. Nada de lo sucedido creo justifica sin embargo como me han tratado”, agregó la parlamentaria.