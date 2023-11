El año bisiesto ocurre cuando al calendario gregoriano se le agrega un día más, específicamente el 29 de febrero. Esto ocurre por un razón científica que tiene que ver con las vueltas que da la Tierra en el Sol y tiene un origen histórico de data incluso de antes de Cristo.

¿Cuándo es el próximo año bisiesto y cuántos días tiene en total?

El próximo año bisiesto será el 2024 , ya que cada cuatro años se realiza esta excepción en el calendario para agregarle un día más.

De esta manera, en vez de tener 365 días, un año bisiesto tiene 366 días, ya que se agrega el 29 de febrero.

¿Cuándo serán los próximos años bisiestos?

Según está establecido en el calendario gregoriano, que es el que conocemos en casi todo el mundo, los próximos años bisiestos serán:

2024

2028

2032

2036

2040

2044

2048

2052

2056

2060

2064

2068

2072

2076

2080

2084

2088

2092

2096

Cabe recordar que el año bisiesto ocurre cada cuatro años y para calcular cuándo es, debes dividir el año por 4, si te da un número exacto es por qué será bisiesto.

Asimismo, hay que mencionar que los años 2100 y 2200 no serán bisiestos porque, pese a poder dividirse por 4, por regla de desfase del calendario gregoriano, los años divisibles por 100 siempre y cuando no sean también divisibles por 400, no serán bisiestos.

¿Por qué se hace el año bisiesto?

El año bisiesto es una adaptación del calendario que se explica debido a que la Tierra no tarda 365 días en dar la vuelta al Sol, sino que son exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos.

Estas 5 horas y tanto se redondean a 6. Luego, se acumulan y cada cuatro años se suman al calendario, de modo que forman un nuevo día de 24 horas (6X4 es 24).

En caso de que no se hiciera el año bisiesto, los días podrían cambiar con los años y con ello las estaciones. Por ejemplo, si no usaramos años bisiestos en 24 años, tendríamos un desfase de cuatro días en el calendario, de esta forma el verano podría empezar el 25 de diciembre y no el 21.

¿Desde cuándo se usan los años bisiestos en el mundo?

Los egipcios fueron los primeros en tener un año bisiesto de cada cuatro años. Luego, con la llegada de Julio César a Egipto, los romanos tomaron esa idea y crearon un nuevo calendario el 46 a.C. que se llamó calendario juliano. Este tampoco era perfecto y generaba que se debía quitar un día cada 128 años.

Después, fue el papa Gregorio XIII quién en 1582 arregló los detalles del calendario juliano y creo el calendario gregoriano que usamos hasta la actualidad. Haciendo cálculos, este sistema genera una duración anual media de 365,2425 días, solo medio minuto más largo que el año solar. Con este ritmo, el calendario gregoriano tardará 3.300 años en moverse un día del ciclo estacional.

Cabe recordar que antes el día que se añadió en el año bisisteso fue el 24 de febrero, al considerarse para los romanos un mes perdido en cuanto a cosechas por el frío. Por eso recibe el nombre de bisiesto, porque añade el bix sextus dies ante calendas martii (repetición del sexto día antes del primero de marzo en latín). Con el calendario gregoriano se ajustó al 29 de febrero.