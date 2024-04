En mayo se paga el Bono Invierno, un beneficio anual destinado a adultos mayores para ayudarlos a enfrentar los gastos de los meses más fríos del año. Este año no es la excepción y aquí te contamos qué condiciones debes cumplir para tener el aporte.

¿Habrá que postular al Bono Invierno?

No, el Bono Invierno es un beneficio que se paga automáticamente a quienes cumplen los requisitos. No hay necesidad de postular, no de realizar ningún otro trámite.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Los requisitos esenciales para recibir el bono son tener al menos 65 años y ser pensionado de alguna de las siguientes modalidades:

Instituto de Previsión Social (IPS)

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Diperca y Capredena

Mutualidades de empleadores de la Ley de Accidentes del Trabajo

AFP o compañías de seguro, siempre que también reciban la Pensión Garantizada Universal (PGU), Aporte Previsional Solidario de Vejez o pensiones mínimas con garantía estatal.

¿Cuál es el monto?

El monto de 2024 asciende a $77.982. El dinero no es tributable ni imponible, ni está sujeto a descuentos. Además, es de libre disposición.

¿Cuál es la fecha exacta de pago?

La fecha exacta de pago no se puede informar, puesto que el Bono Invierno se paga junto con la pensión correspondiente a mayo. Por tanto, varía para cada persona.

¿Puedo consultar con e RUT si soy beneficiario del Bono Marzo?

Sí, durante mayo podrás consultar si este año recibes el pago en www.chileatiende.gob.cl o llamando al call center 101.

¿En qué casos no puedo recibir el pago?

El Bono Invierno no se paga a quienes reciben más de una pensión, a menos que la suma de ambas sea igual o menor a la pensión mínima para mayores de 75 años.

¿Puedo recibir la PGU y el Bono Invierno al mismo tiempo?

Sí, la PGU no es incompatible con el Bono Invierno, puedes recibir ambos beneficios sin ningún inconveniente.