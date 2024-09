El pasado lunes 2 de septiembre terminaron los pagos del Bolsillo Familiar Electrónico (BFE) de invierno, aporte económico de $13.500 por carga que se pagaba a las familias más vulnerables del Registro Social de Hogares y que regresó de manera extraordinaria por los meses de julio, agosto y septiembre.

Si aún no has usado el beneficio, te invitamos a conocer los plazos para su cobranza, ya que este bono tiene fecha de vencimiento y si no lo usas lo puedes hasta perder.

Hasta 2025: Estas son las fechas que tienes para cobrar el Bolsillo Familiar Electrónico

A través del sitio web consulta.consultabolsillo.cl con solamente ingresar tu RUN y fecha de nacimiento podrás conocer hasta qué fecha tienes para usar tu aporte de julio, agosto y septiembre respectivamente.

En RedNews hicimos el ejercicio y conocimos que el plazo para cobrar el beneficio es de 9 meses y por ejemplo, un usuario beneficiario del Bolsillo Familiar Electrónico de invierno tiene las siguientes fechas de vencimiento:

BFE de julio: 19 de abril del 2025.

BFE de agosto: 1 de mayo del 2025.

BFE de septiembre: 2 de junio del 2025.

El pago de septiembre puede ser usado hasta junio del 2025.

¿No recibiste el Bolsillo Familiar? Reclama tu pago en el siguiente paso a paso:

Si crees que te correspondía recibir el pago de invierno del Bolsillo Familiar Electrónico y no lo recibiste, te señalamos que aún puedes reclamar el pago de este beneficio cumpliendo los siguientes pasos: