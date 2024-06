Conoce qué está permitido y qué no se puede comprar con este beneficio que retorna en invierno.

Son $13.500 pesos mensuales por cada carga familiar del beneficiario los que pagaba el ahora reactivado Bolsillo Familiar Electrónico, bono que retorna este invierno.

A falta de confirmación desde La Moneda, se pagaría los meses de julio, agosto y septiembre a quienes cumplan estos requisitos como cargas familiares:

Asignación Familiar y Maternal.

Subsidio Familiar (SUF).

Además, se incluye a cargas del subsistema Seguridades y Oportunidades, y familias pertenecientes al subsistema Chile Solidario cómo:

Los menores de 18 años.

Estudiantes entre 18 y 24 años con 11 meses.

con 11 meses. Aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente del Programa de Integración Escolar.

de carácter permanente del Programa de Integración Escolar. Los estudiantes matriculados en un establecimiento con modalidad de educación especial .

. Personas con discapacidad, certificadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

¿Qué se puede comprar con el Bolsillo Familiar Electrónico?

Este beneficio se paga y se puede ocupar posteriormente en la Cuenta RUT del Banco Estado. Se utiliza sólo para compra de alimentos.

Esto quiere decir que podrás ocupar el beneficio solo en pan, lácteos, carnes, abarrotes, bebidas, etc. Lo anterior, siempre y cuando puedas pagar en locales comerciales con pago de tarjeta de débito.

Por lo mismo, las compras prohibidas con el Bolsillo Familiar Electrónico son la ropa, elementos electrónicos, artículos de limpieza, juegos y más.

¿Se postula al beneficio?

La respuesta es no, este Bolsillo Familiar Electrónico no es postulable. De todas maneras, sí puedes conocer con anticipación si te corresponde o no, ingresando en este link de consulta.

Una vez ahí, debes ingresar:

Tu RUT.

Fecha de nacimiento.

Hacer clic en “Consultar” .

. Listo, se te notificará si puedes tener o no el bono mensual.

