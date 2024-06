El Ministerio de Desarrollo Social informó el pasado jueves sobre la aplicación de la Ficha FIBE, conocida formalmente como la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), tras el sistema frontal que afectó a varias regiones de nuestro país con intensas lluvias y una gran cantidad de precipitación acumulada, provocando incluso el desborde de ríos.

Anuncian Ficha FIBE por las lluvias: ¿Quiénes deben completarla y cuáles son los beneficios?

La ficha FIBE es una encuesta que recopila información sobre los afectados por emergencias naturales, es decir, terremotos, tsunamis, aluviones, incendios forestales y cualquier otro evento. Por lo tanto, todas las personas que hayan sido afectadas por estas emergencias deben completar la encuesta para recibir ayudas que dependerán del nivel de pérdida y/o daño de la vivienda y enseres.

En relación con los beneficios de la Ficha FIBE, el sitio web del Gobierno detalla que “dependiendo de las características de la emergencia, desastre o catástrofe, el Estado define los beneficios a entregar para las familias afectadas”. Esto puede traducirse en aportes económicos, viviendas u otra ayuda inmediata.

Ficha FIBE

¿Se postula a la Ficha FIBE y quién la aplica?

No. La ficha FIBE no es postulable. No existe un sitio web para realizar la encuesta, ya que solo es aplicada por funcionarios municipales, quienes se acercarán al lugar donde se encuentra tu domicilio para aplicar la ficha sin necesidad de que te inscribas o realices algún trámite.

¿Quién puede responder la Ficha FIBE y qué hago si no estoy en mi hogar?

La Ficha FIBE puede ser respondida por algún integrante del grupo familiar mayor de 18 años y que se encuentre en condiciones de salud óptimas para responder la encuesta.

Si por seguridad tu familia se desplazó a otra vivienda, debes ir al Municipio para solicitar la aplicación de la ficha, según informa la citada plataforma.