Un verdadero terremoto ha vivido en estos días la Corte Suprema tras una polémica generada por la ex vocera de la Corte, Ángela Vivanco, luego de asegurar que solo aquellos afiliados a isapres que demandaron serán considerados en la devolución por cobros en exceso.

Ángela Vivanco renuncia al cargo de vocera de la Corte Suprema

En horas de la mañana, Ángela Vivanco renunció a su cargo tras sus polémicos dichos, el cual provocó que el Gobierno ingresara, mediante la Superintendencia de salud, un recurso de aclaración.

El recurso en cuestión tiene como fin resolver si la devolución a los afiliados será para los demandantes, o bien, para todos aquellos que sean parte del sistema de salud privado.

“He presentado mi renuncia”

A través de un punto de prensa, la ex vocera de la Corte Suprema expuso que “He venido a ver el Presidente de la Corte Suprema para agradecerle, en primer lugar, la oportunidad que se me dio, desde el punto de vista de vocera durante más de un año, cosa que ha sido para mí muy satisfactoria”.

“He presentado mi renuncia al cargo, fundamentalmente, porque el periodo de agitación que ha habido posterior a una entrevista mía, que no di en calidad de vocera, sino que la di desde el punto de vista de mi visión y experiencia, hace aconsejable que yo deje en libertad de acción al Pleno desde el punto de vista comunicacional”, agregó.

En ese sentido, Vivanco aclaró que “Esta renuncia se hace valer a partir de esta fecha y el presidente, por lo que me dijo, la va a llevar al Pleno. En este tema, para mí el asunto ya está terminado”.

Recurso de aclaración

Este miércoles se espera que ingrese un recurso de aclaración en el que la superintendencia de Salud solicite formalmente una explicación de quiénes son los afiliados que verán beneficiados por los cobros en exceso realizados por las aseguradoras.