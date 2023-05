¿Habrá o no perdonazo a las Isapres? Ministra Vallejo se abre a modificar la Ley Corta

Le cerró la puerta a un “perdonazo”. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas que se levantaron en el parlamento tras el envío de la Ley Corta de Isapres, enfatizando que desde La Moneda están abiertos a escuchar propuestas, pero que no se va a “permitir que haya perdonazo” ni que la crisis del sistema de prestaciones privadas la terminen pagando todos los chilenos.

En entrevista con radio Infinita, Vallejo habló sobre la posibilidad que el Gobierno se abra a buscar nuevas alternativas para resolver el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a pagar el sobreprecio de los planes de salud producidos entre el 2020 y 2022. Respecto a aquello, sostuvo que el ejecutivo está dispuesto a cambiar elementos de la ley presentada al Congreso.

“Siempre estamos disponibles a modificar elementos de nuestras propuestas (…) Por cierto que el gobierno va a estar disponible para eso porque lo ha estado en otras oportunidades”; sin embargo, lo importante de esas modificaciones “es que no se termine distorsionando el sentido de una solución a esta crisis, y el sentido es no abrir paso a nada que habilite un incumplimiento del fallo de la Corte Suprema y, en segundo lugar, que las propuestas le den certidumbre a los usuarios, que no posibiliten una crisis e inestabilidad del sistema”.

Lo primordial para La Moneda es que las indicaciones que se puedan presentar a la Ley Corta de Isapres es “el cumplimiento del fallo y no dejar a la deriva a los usuarios de las Isapres”. Para Vallejo, “En el marco del cumplimiento de esos dos objetivos, puede haber una serie de propuestas y el ejecutivo va a estar disponible” a considerarlas.

“No vamos a permitir que haya perdonazo o que terminemos pagando con el impuesto de todos los chilenos una especie de salvataje, sea en un 100% o sea en un cierto porcentaje”, enfatizó la ministra.