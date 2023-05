El Presidente Gabriel Boric criticó en duros términos el proyecto de ley presentado por la oposición en el Senado y aprobado en la Comisión de Constitución, que busca disminuir considerablemente e incluso anular en algunos casos la restitución que las Isapres deben realizar a los usuarios por mandato de la Corte Suprema.

“Las reglas en Chile, se deben cumplir”, señaló el mandatario en su exposición en el Desayuno anual de la Constción, evento organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

"A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no me cabe ninguna duda en que todos debemos estar de acuerdo, en que los fallos de un poder independiente se deben cumplir", enfatizó.

El jefe de Estado remarcó las críticas al texto aprobado en la comisión de la Cámara Alta. “Como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo, pero no para evadir el cumplimiento del fallo. Ahí, debo decirlo, yo soy crítico del proyecto de reforma constitucional que se aprobó ayer (lunes 16) en la Comisión de Salud del Senado".

"Desde nuestra perspectiva como Gobierno, lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente. Tenemos que garantizar, a la vez, la sostenibilidad del sector privado en el tiempo, pero cumpliendo las reglas. Y esto es un equilibrio difícil, que sin lugar a dudas es desafiante para el sector público, para el sector privado, pero que no podemos obviar", remarcó.

Proyecto del Senado

Este lunes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó un proyecto de ley presentado por Ximena Rincón y Matías Walker, entre otros, el cual plantea que las Isapres recalculen los precios base de los planes de salud “de manera tal que el precio final que arroje por cada contrato de salud se asemeje lo más posible al precio que cada cotizante estaba pagando a la fecha en que dicha sentencia de la Corte Suprema quedó firme”.

Cabe recordar que en 2020 comenzó a regir la tabla única de factores establecida por la Superintendencia de Salud para la contratación de planes en las Isapres; sin embargo, las aseguradoras no aplicaron la tabla, motivo por el cual la Corte Suprema ordenó el cálculo del perjuicio a los usuarios y se estableció que las privadas deben restituir los montos a los cotizantes, los cuales alcanzarían la cifra de $1,12 billones de pesos.

En caso que el proyecto sea aprobado, los montos que deben devolver las Isapres se ajustarán considerablemente a la baja y en algunos casos quedaría nula la restitución a cotizantes.