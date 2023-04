WhatsApp Plus te ofrece una gama de funcionalidades que no se encuentran en la app original, sin embargo también tiene sus contras.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizada y preferida por los usuarios de dispositivos móviles. Su amplia gama de funcionalidades permite que las personas se contacten de manera rápida entre sus amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Sin embargo, hay funcionalidades que no existen de forma oficial y de eso se enganchan algunas aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus para que sus usuarios cuenten con un mayor control como recuperar mensajes eliminados, fotos, vídeos e incluso saber quién te bloqueó.

Todo lo que debes saber sobre la app

WhatsApp Plus es una aplicación de terceros, es decir, creada por una persona en especifico y no tiene relación con la empresa original y creadora de WhatsApp. Esto se refleja en sus ventajas y desventajas.

Entre sus ventajas se encuentra contar con funcionalidades que no existen actualmente en la aplicación original como saber quien te bloqueó, recuperar mensajes eliminados (entre ellos fotos y vídeos) e incluso saber si una persona se encuentra en línea o no.

Sin embargo, entre sus desventajas se encuentran la seguridad y privacidad. Una de las seguridades con las que maneja la aplicación oficial de WhatsApp es su cifrado de extremo a extremo, esto asegura que cualquier contenido sensible sea seguro para ambas partes, no obstante con la aplicación de terceros no se puede asegurar que cualquier contenido privado no sea tomado por hackers o ciberdelincuentes.

¿Cómo puedo descargarlo?

Solo es necesario que busques en tu buscador de preferencia ‘WhatsApp Plus’ y descargarlo en tu dispositivo móvil.

Una vez que ingreses deberás ingresar con tu número y los datos que te solicite la plataforma para conectarte a la aplicación.

No obstante, debemos recordarte que es bajo tu propio riesgo una vez que conozcas los pros y contras de tener una aplicación de terceros en tu móvil.