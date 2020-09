Video: Julio César Rodríguez saca de sus casillas a dirigente camionero

Una tensa discusión se vivió este miércoles en el matinal "Contigo en la mañana" de Chilevisión, entre el animador Julio César Rodríguez y el presidente de la Federación de Camiones del Sur, José Villagrán.

El conductor del espacio lo comenzó a interpelar por los constantes cortes de rutas en diferentes puntos del país, lo que ha traído serios problemas, incluso con la entrega de canastas de alimentos de la Junaeb, entre otros.

“Los chilenos viven injusticia día a día y no cortan la carretera por sus demandas (…) Piñera como promesa de campaña quería terminar con la delincuencia y la puerta giratoria se rompió de tanto que pasaban. Todos sufrimos con ella, pero no cortamos carreteras por eso”, dijo Rodríguez.

Sin embargo, el dirigente negó que la movilización haya cortado las carreteras, y afirmó que los chilenos los apoyan y tratan de “héroes”.

Ante esto, el animador reaccionó diciéndole “usted está mintiendo, tenemos muchos videos donde derechamente cortaron el paso de todo tipo de vehículo. No dejan pasar a camioneros que no se pliegan al paro y el mismo ministro Paris acusó que no permitieron circular a las ambulancias”.

“Pero nosotros no quemamos supermercados para reclamar”, le respondió Villagrán.

Camioneros cortaron varias rutas en el país solicitando una respuesta por parte del Gobierno. | Foto: Agencia Uno

Pasado unos minutos, la discusión comenzó a ponerse cada vez más seria luego de una serie de videos que mostraron en pantalla, donde se confirmaba el bloqueo de carreteras y la prohibición de pasar a los camioneros que no querían apoyar la movilización.

“Sufrimos por la delincuencia y el Ministerio Público no hace su pega. Si las leyes del Ejecutivo son malas, mejórenlas. Mucha gente nos dice que no tienen voz y que nosotros los camioneros los estamos representando”, sostuvo el transportista.

Julio César Rodríguez insistió recalcando que las demandas de los camioneros son justas y argumentó que "lo que no es justo es que no dejen pasar a los camiones que quieren abastecer al país en pandemia. Estamos en contra de eso y lo condenamos, tal como la quema de casas en Lago Lanalhue. Somos empáticos con todos”.

Dado esta respuesta, el dirigente se enojó y le respondió al animador "le pido que venga al sur con su familia, a ver si se atreve a pasar por la zona roja. Usted está a favor de los terroristas, los narcotraficantes y no a favor nuestro. Hasta luego”, dejando solo al periodista en pantalla.

Revisa el momento aquí:

José Villagrán, uno de los líderes del #ParoCamioneros, entrevistado por Julio Cesar Rodríguez en #ContigoCHV, relataba cómo pedían fichas de despachos a camioneros para dejar pasar o no a camiones. Rodríguez cuestionó eso. Villagrán se enojó y abandonó la entrevista en vivo. ����‍♂️ pic.twitter.com/lccwF8T1yw — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) September 2, 2020