Uno de los beneficios estatales que se encuentran disponibles es el Subsidio Protege, el que consiste en la entrega de un aporte económico a todas las trabajadoras o trabajadores que tienen a su cargo niños menores de 2 años y que no tienen garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador.

En relación al monto que entrega el Subsidio Protege, este ofrece un total del $200.000 a cada beneficiario o beneficiaria por un periodo de 3 meses con el objetivo de que el dinero sea utilizado para los gastos básicos que requiera el menor de edad.

Es importante destacar que si la persona tiene una remuneración mayor al sueldo mínimo establecido o si el Registro Social de Hogares (RSH) supera el 70%, de igual forma podrá postular y recibir el Subsidio Protege.

Si llega a ocurrir el caso en el que el padre o la madre soliciten el Subsidio Protege al mismo tiempo, el SENCE revisará en el Registro Civil quien tiene la tuición del menor de edad y se le entregará el beneficio a esa persona.

También los solicitantes deben encontrarse en conocimiento que se realizó la extensión del Subsidio Protege, el cual mantendrá su vigencia hasta junio del 2022, pero las personas que hayan recibido tres o más meses de pago no podrán acceder a nuevos pagos.

Si deseas conocer más detalles acerca del Subsidio Protege, a continuación te dejamos toda la información.

¿Cuál es la fecha de pago del Subsidio Protege?

Postulados entre el 15 y el 28 de febrero

Primer Pago: 17 de marzo o al siguiente dia hábil bancario

Segundo Pago: 9 de abril o al siguiente dia hábil bancario

Tercer Pago: 10 de mayo o al siguiente dia hábil bancario

Postulados en marzo

Primer Pago: 9 de abril o al siguiente dia hábil bancario

Segundo Pago: 10 de mayo o al siguiente dia hábil bancario

Tercer Pago: 9 de junio o al siguiente dia hábil bancario

Postulados en abril

Primer Pago: 10 de mayo o al siguiente dia hábil bancario

Segundo Pago: 9 de junio o al siguiente dia hábil bancario

Tercer Pago: 9 de julio o al siguiente dia hábil bancario

Postulados en mayo

Primer Pago: 9 de junio o al siguiente dia hábil bancario

Segundo Pago: 9 de julio o al siguiente dia hábil bancario

Tercer Pago: 9 de agosto o al siguiente dia hábil bancario

¿Qué beneficiarios deben realizar la Operación Renta?

Los beneficiarios del Subsidio Protege que deberán realizar la Operación Renta 2022 son las personas que figuren como trabajadores independientes, ya que uno de los requisitos es cumplir con las cotizaciones declaradas y pagadas.

Si la persona no realiza la declaración de renta, el SENCE automáticamente suspenderá el beneficio debido a que la persona ya no figuraría como beneficiario porque no cumple con los requisitos.