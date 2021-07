IFE Retroactivo | Revisa AQUÍ con tu RUT si eres beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia vencido

Más de 89 mil personas en Chile no cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020. Esto significa que los pagos caducaron. Sin embargo, no está todo perdido para quienes no pudieron retirar ese dinero, ya que el Ministerio de Desarrollo Social anunció que reactivaría los pagos del beneficio.

Son diversos los motivos por los que las personas beneficiadas no cobraron dicho dinero, pero la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubiliar, aseguró que ya no deben preocuparse, porque sí recibirán el pago gracias al IFE Retroactivo.

Cabe recordar que el IFE 2020 contemplaba montos de 65 mil pesos para una familia unipersonal y de 260 mil pesos en el caso de familias de cuatro integrantes. Por lo tanto, el pago era mayor si el grupo familiar era más grande.

Asimismo, es necesario aclarar que no se puede postular al IFE Retroactivo, ya que está dirigido a personas que postularon al Ingreso Familiar de Emergencia en 2020 y que resultaron beneficiadas, pero que no cobraron el dinero.

Si no alcanzaste a postular al IFE en 2020, lamentablemente no podrás hacerlo ahora. Pero recuerda que el beneficio que sí está vigente es el IFE Universal.



Consulta con tu RUT si eres beneficiario de IFE Retroactivo

Las personas que no cobraron los aportes del Ingreso Familiar de Emergencia en 2020 pueden cobrarlos a partir del 23 de julio de 2021.

Para conocer si tienes IFE no cobrados o caducados, ingresa a la sección "Mis Pagos" del sitio web www.ingresodeemergencia.cl. Si corresponde, el sistema te informará la fecha y forma de pago.