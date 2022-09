Simón Boric: "No hay que no darle espacio a la violencia"

Dos fracturas fue el saldo de la golpiza que sufrió el periodista Simón Boric, jefe de gabinete de la Rectoría de la Universidad de Chile y hermano del Presidente de la República Gabriel Boric, según explicó el propio afectado al ser dado de alta en el Hospital Clínica de la U. de Chile.

Boric explicó que "fue una situación fortuita, estaban tratando de pegarle a un locatario, traté de intentar que no los saqueen, después tuve que defenderme".

El periodista agregó que "lo importante es que hay cosas lamentables que estén sucediendo en el país, lo mío es ínfimo y menor, lamento que esto haya tenido protagonismo. La gente del molino está sufriendo (N. de la R: se refiere al caso del molino Gromllus, que fue atacado por antisociales) y evidentemente que otras personas también. Cualquier tipo de violencia no hay que darle espacio, hay que tender los puentes a todos nos corresponde eso, esto es muy menor".

El periodista, quien espera que el médico lo autorice a viajar a Punta Arenas para votar en el Plebiscito de Salida, finalizó diciendo que "tenemos que ocuparnos de quienes podemos esparcir el diálogo hacerlo y no darle espacio a la violencia de ninguna manera".

Los detenidos por la agresión -cuatro hombres de entre 18 y 32 años- quedaron con arresto domiciliario nocturno, según resolvió el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.