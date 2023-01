Avanza el proyecto que habilita un segundo proceso constituyente. Durante la tarde de este miércoles, la Sala del Senado aprobó en particular la reforma constitucional que permite ejecutar el “Acuerdo por Chile”, para redactar una segunda propuesta constitucional y avanza a la Cámara de Diputadas y Diputados.

La reforma fue aprobada por 40 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Los votos en contra vinieron, mayormente por parte de los independientes: Juan Castro, Karim Bianchi y Carmen Gloria Aravena; en tanto, el único representante del Partido Republicano, Rojo Edwards, también votó contra el proceso.

Mientras que José Miguel Durana (UDI) y Alejandro Kusanovic (IND) se abstuvieron en la votación.

En medio de la jornada hubo una suspensión para que los comités discutieran la forma en que se iban a votar las cerca de 100 indicaciones que se presentaron al proyecto. Si se votaban todas por separado, la sesión se hubiese extendido hasta horas de la noche, por ello, finalmente se decidió que la votación a las indicaciones se diera por cada senador que presentó propuestas de modificaciones.

Senadores como Juan Castro, Rojo Edwards o Carmen Gloria Aravena (todos votaron en contra) presentaron en conjunto cera de 50 indicaciones, lo cual agilizó el trámite de la votación particular.

Todas las indicaciones presentadas, tanto desde la izquierda como la oposición, fueron rechazadas por la Sala. Así, propuestas como un segundo plebiscito de entrada donde se le preguntara a la ciudadanía si estaban o no de acuerdo con un nuevo proceso constituyente o que existiera una prórroga de al menos dos meses en caso que el trabajo del Consejo Constituyente no hubiese terminado su trabajo, no se materializarán en el proceso.

El proyecto de reforma constitucional fue despachado a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite constitucional.