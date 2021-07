Seis Convencionales son detenidos en protestas por "presos de la revuelta"

Durante horas de esta tarde detuvieron a seis convencionales y un diputado en marco de protestas organizadas por familiares de “presos de la revuelta” en la Catedral de la Plaza de Armas.

Todo comenzó en la protestas de Plaza de Armas, donde un grupo de adherentes y familiares de detenidos por el estallido social se encadenaron en cercanías de la Catedral para exigir la liberación de “presos de la revuelta”.

En detalle se trata de cinco constituyentes de la Lista del Pueblo: Manuel Woldarsky, Rafael Montecinos, Rodrigo Rojas Vade, Alejandra Pérez y Evelyn Godoy; una convencional del Partido Comunista, Valentina Miranda, y el diputado del mismo sector, Boris Barrera.

El constituyente Manuel Woldarsky, grabó un registro en medio de su detención, donde deja entrever faltas al debido proceso en medio de su detención.

“Me detuvieron sin motivo alguno, no me han dicho por qué, no me han dado el motivo de mi detención, ni quién es el oficial a cargo ni cuál va a ser mi lugar de detención. Estoy detenido junto a Alejandra Pérez”, señaló el convencional.

Producto de lo anterior es que la sesión de la Convención programada para horas de esta tarde podría verse afectada en caso que los constituyentes no sean liberados.