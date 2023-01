El Comité de Ministros le dio el pulgar para abajo y finalmente echó por tierra el mega proyecto minero-portuario Dominga, de la empresa Andes Iron que buscaba instalar una mina de hierro y además de un terminal portuario en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, en una zona considerada como paraíso para la biodiversidad.

Dentro del primer comité citado este año por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) participaron los ministros de Medio Ambiente, Salud, Minería, Agricultura, Economía y Energía, quienes rechazaron, de forma unánime, la iniciativa.

El proyecto contemplaba la inversión de $2.500 millones de dólares de la empresa ligada al empresario Carlos Alberto ‘Choclo’ Délano en la comuna.

Los ministros le dieron el pulgar abajo a Dominga, acogiendo 12 de los 26 recursos de reclamación presentados contra el mega proyecto, las cuales tenían que ver con aspectos como vida marina, áreas de influencia, evaluación por especie e impactos de la planta desaladora; los reclamos también guardaban relación con los riesgos para la salud y la calidad del aire que conlleva la explotación del mineral, el material sedimentario y la potencial contaminación de acuíferos.

“El puerto del cual estamos hablando se emplaza en un lugar que tiene un valor ecológico que es absolutamente único, es parte de la Corriente de Humboldt, por su geografía hay un par de lugares en la costa de Chile y Perú donde tenemos afloramiento de aguas profundas con nutrientes que son la base para una cadena de vida que existe en el lugar”, explicó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La secretaria de Estado también cuestionó el que no se entregaran informes sobre el área de influencia por la afectación al Pinüino de Humboldt, cetáceos en peligro de extinción, patos y otras especies marinas. “Al no haber hecho esa evaluación especie por especie no se pudo evaluar el impacto sobre ello”, puntualizó la ministra.

“Recordemos que esta es una mina de hierro, que tiene también un efecto tóxico sobre plantas, agricultura que hay en la región, en particular olivos”, agregó Rojas.

¿Qué viene ahora?

Ante el rechazo definitivo al proyecto -tal como ingresó al SEA-, desde el Gobierno anunció la activación de un Plan de Zona de Rezago para las provincias de Elqui y Lamarí. El plan contempla la inversión de $580 mil millones de pesos para brindar de apoyo económico por ocho años a actividades económicas. “Queremos decirle que no están solos, que como Gobierno los vamos a apoyar”, recalcó el ministro de Economía, Nicolás Grau.

En tanto, desde Andes Iron anunciaron que recurrirán al Tribunal Ambiental para revertir la determinación del Comité de Ministros. Además, acusaron “intervención política del comité”, lo cual, a juicio de la empresa, “retrasa una respuesta definitiva respecto de una inversión tan relevante para la región de Coquimbo y la minería chilena”.