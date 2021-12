Aún no hay fecha para la discusión del quinto retiro

Un nuevo retiro del 10% o 100% de los ahorros previsionales está cada vez más lejano de concretarse. A solo semanas del fin del presente parlamento, aún no hay acuerdo para discutir los proyectos en la comisión.

Las iniciativas fueron presentadas por Pamela Jiles y Félix González inmediatamente después que se rechazara el cuarto retiro por falta de quórum en la Cámara y es posible que ni siquiera se alcancen a discutir, sobre todo tomando en cuenta la nueva composición del Congreso.

¿Cuándo se discute el quinto retiro?

A solo semanas del inicio del receso legislativo de febrero y posterior cambio de parlamento en marzo próximo, el quinto retiro y retiro del 100% de los fondos de pensiones aún no se tramita en el Congreso.

La próxima semana es semana distrital, por lo que, en caso de ponerse en tabla en la comisión de constitución, recién en enero se podrá discutir la pertinencia y futuro de las iniciativas.

Al respecto, el diputado Presidente de la comisión, Marcos Ilabaca, indicó que se encuentra en conversaciones con las distintas bancadas, para llegar a acuerdo y que los proyectos se puedan concretar.

“Estamos trabajando en el procedimiento para que el retiro sea una realidad y no un mero sueño, hoy no están los votos, y si se rechaza, no se podrá volver a discutir, menos con la composición del próximo congreso”, sostuvo el parlamentario por redes sociales.