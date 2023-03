Si no conoces quién es Julieta Lanteri, a continuación nosotros te contamos su gran e interesante historia.

Este miércoles 22 de marzo, Google homenajeó con un doodle en su página principal a Julieta Lanteri, pionera del feminismo y defensora de los derechos de las mujeres.

¿Quién fue Julieta Lanteri?

Julieta Magdalena Ángela Lanteri, nacida en 1873, fue una médica, política y feminista ítaloargentina.

Comenzó a estudiar medicina en 1891, una carrera mal vista para las mujeres en su época, y se convirtió en la quinta médica recibida en Argentina. Lanteri fundó la Asociación Universitaria de Argentina con la primera egresada en esa casa de estudios la Dra. Cecilia Grierson.

Uno de sus grandes hitos fue haber sido en 1911 la primera mujer en haber votado en Argentina, a pesar de que se pensaba que las mujeres no estaban suficiente calificadas para sufragar.

En 1919, Lanteri se postuló para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación y alegó ante la junta electoral que "la Constitución Nacional emplea la designación genérica de ciudadano sin excluir a las personas de mi sexo, no exigiendo nada más que condiciones de residencia, edad y honorabilidad, dentro de las cuales me encuentro, concordando con ello la ley electoral, que no cita a la mujer en ninguna de sus excepciones".

Tras la aceptación de la Junta, logró competir por una banca en el Congreso como diputada, y se convirtió en la primera mujer candidata en Argentina.

Más tarde, esta mujer pionera, fundó el Partido Feminista Nacional por el que se postuló a legisladora en varias oportunidades.

Cabe destacar que, en todo este tiempo, Lanteri fue muy criticada y aborrecida por algunos hombres, ganándose muchos enemigos.

Últimos días y muerte

El 23 de febrero de 1932, Julieta Lanteri fue atropellada por un auto cuando caminaba por la Diagonal Norte, en pleno microcentro de Buenos Aires. El automovilista huyó. Dos días después, el 25 de febrero, murió en el hospital a sus 58 años.

El hombre que la atropelló se llamaba David Klapenbach, y era miembro del grupo paramilitar de extrema derecha "Liga Patriótica Argentina".

Este hombre ya había cometido numerosos asesinatos y se sospecha, hasta el día de hoy, que el accidente tal vez fue premeditado.

¿Por qué Google la celebra hoy 22 de marzo?

El día de hoy, Google homenajeó a Julieta Lanteri con un doodle ya que nació el 22 de marzo y se celebran sus 150 años.

Esta mujer es importante para la historia debido a que fue una pionera del feminismo en Argentina y desafió los límites políticos y educativos que existían para las mujeres en esa época.