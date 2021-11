Desde el fin del Estado de Excepción Constitucional a principios de octubre, el Plan Paso a Paso ha tenido diferentes modificaciones en sus normativas.

Por ejemplo, el Pase de Movilidad, documento que acredita los esquemas de vacunación en las personas, cobró una mayor relevancia con los cambios del plan.

Bajo este contexto, en una entrevista hecha el día domingo en Estado Nacional de TVN, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, analizó la situación actual de la pandemia en Chile.

Daza señaló que a pesar del notorio aumento de casos en el país es evidente, "la situación es muy distinta a la que tuvimos en la segunda ola, donde nosotros tuvimos más de 9 mil casos, con un 85% de (ocupación de) camas UCI, prácticamente la mayoría de ellas con pacientes Covid".

Además, la autoridad explicó que la situación de las camas UCI es distinta a antes, lo que se debe en gran parte al proceso de vacunación en el país.

En paralelo, durante el fin de semana más de 20 comunas cambiaron de fase en el Plan Paso a Paso, donde la mayoría de ellas retrocedió a Fase 2 (Transición) o Fase 3 (Preparación).

Conoce AQUÍ los detalles sobre la fase 2.

¿Qué significa estar en Fase 2 - Transición y que actividades puedo realizar?



Las comunas que se encuentren en Fase 2 - Transición significa la limitación de aforos y actividades, por lo que, se permite:

Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y educación escolar



Asistencia: voluntaria.

Apertura: permitida.

Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior



Permitidas.

Reuniones en residencias particulares



Máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

Atención presencial a público



Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

- Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 10 m2. Mínimo 3 clientes.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda



- En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad y un máximo de 2 personas por mesa.

- Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

Actividades en gimnasios y similares



- Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

- En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividad física y deporte



- Lugar abierto: máximo de 10 personas.

- Lugar cerrado: máximo de 5 personas y sólo si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes



Deben tener ubicación fija de un 1m durante toda la actividad entre los participantes y con uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas, con Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas, con Pase de Movilidad.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 8 m2.

- Lugar abierto: 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades con interacción entre asistentes



No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

- Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas, solo con Pase de Movilidad.

- Prohibidas en residencias particulares.

Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día



Centros Día:

- Solo para actividades individuales con agendamiento previo.

- Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

- Máximo 5 personas y 10 si todas tienen Pase de Movilidad.