En Chile y gran parte del mundo se está celebrando Semana Santa, días de gran importancia para los miembros y creyentes del cristianismo. Por ello, este Viernes, Sábado y Domingo Santo son días feriados en nuestro país, además de ser jornadas de descanso y reflexión en varias zonas del planeta.

¿Qué se conmemora el Sábado Santo?

Este 8 de abril se celebra el Sábado Santo o también llamado Sábado de Gloria, un día de luto, ya que son 24 horas de silencio tras la crucifixión y muerte de Jesús el Viernes Santo.

Por esa razón no hay celebraciones religiosas este día, y más bien es una jornada de descanso y reflexión para estar con la familia o los seres queridos.

El Sábado Santo es la conmemoración de Dios hecho hombre en el sepulcro y su descenso al abismo, ya que es el día en el que Jesucristo permaneció muerto en su tumba, para luego reaparecer el Domingo Santo.

Esta fecha le pone punto final al Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo) y sirve para recordar especialmente a María tras la pérdida de su hijo.

Por esta razón la Iglesia Católica no realiza eucaristías, no toca las campanas, el Sagrario se deja abierto y vacío, el altar está despojado y no se administra casi ningún sacramento.

Esto ocurrió durante cada día de Semana Santa

Domingo de Ramos: Se conmemora la entrada victoriosa de Jesucristo a Jerusalén.

Se conmemora la entrada victoriosa de Jesucristo a Jerusalén. Lunes Santo: Jesús expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén.

Jesús expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén. Martes Santo: Jesús anuncia las Negaciones de San Pedro y la traición de Judas a sus discípulos.

Jesús anuncia las Negaciones de San Pedro y la traición de Judas a sus discípulos. Miércoles Santo: Judas y Sanedrín conspiran para traicionar con 30 monedas de plata a Jesús.

Judas y Sanedrín conspiran para traicionar con 30 monedas de plata a Jesús. Jueves Santo: Es la última cena, en la que Jesús ora en el huerto de Getsemaní y es arrestado.

Es la última cena, en la que Jesús ora en el huerto de Getsemaní y es arrestado. Viernes Santo: Es la encarcelación de Jesús y se produce el vía crucis y su crucifixión.

Es la encarcelación de Jesús y se produce el vía crucis y su crucifixión. Sábado Santo: Es un día de reposo y reflexión a la espera de la resurrección de Cristo.

Es un día de reposo y reflexión a la espera de la resurrección de Cristo. Domingo de Resurrección o de Pascua: Es la resurrección de Jesús y su ascenso al cielo.

¿Es feriado irrenunciable en Chile este Sábado Santo?

Este sábado 8 de abril es un día festivo en Chile, sin embargo, no es un feriado irrenunciable, lo que significa que el comercio, malls y supermercados pueden abrir.

De hecho la gran mayoría de centros comerciales y locales de venta de alimentos tendrán un horario de funcionamiento habitual. Si quieres ver la hora de apertura y cierre de los principales supermercados y malls del país ingresa AQUÍ.