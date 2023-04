Desde hace varias semanas se viene discutiendo en el Congreso el proyecto de Ley Nain-Retamal, que busca resguardar de mejor forma la labor de Carabineros en nuestro país. Este incluye varias ideas como el aumento de penas por ataques a los policías, pero también se viene debatiendo un polémico artículo en torno a la "legítima defensa privilegiada".

Esta propuesta presentada por parlamentarios de RN señalaba que Carabineros, la PDI y Gendarmería podían usar su arma de servicio cuando se actúe en defensa propia, en defensa de terceros o para impedir un delito. Este artículo provocó que se discutiera por casi 11 horas en el Senado durante la noche del martes, aunque finalmente se llegó a un acuerdo.

¿Qué pasó con la Ley Nain-Retamal y la "defensa privilegiada"?

Finalmente el Senado aprobó Ley Nain-Retamal, pero se estableció que los carabineros podrán usar su arma de servicio solo en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.

En estos casos se establecerá como legítima defensa el actuar de las policías y tendrán presunción de inocencia, a menos que se demuestre lo contrario en los tribunales.

“La aplicación de presunción no se dará en el caso que el funcionario se sienta amenazado sino que haya condiciones de amenazas y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros (no bienes). Cuando no se da de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de fuerza se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad excepto que haya dolo”, explicó la ministra del Interior Carolina Tohá.

Cabe aclarar que con la propuesta anterior que fue modificada, desde la propia ONU habían asegurado que las disposiciones del proyecto “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”.

Este nuevo acuerdo tuvo un alto respaldo en la Cámara Alta por 40 votos a favor y cinco en contra, de de los representantes de Apruebo Dignidad y la senadora Fabiola Campillai, aunque en las votaciones en particular, sí respaldaron las normas acordadas.

¿Qué falta par que el proyecto de la Ley Nain-Retamal se convierta en ley?

Ahora el Senado despachó el proyecto de la Ley Nain-Retamal a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ya había aprobado el proyecto, pero deberá revisar las modificaciones que se hicieron el Senado.

Si la propuesta no tiene respaldo en la Cámara, se deberá formar una Comisión Mixta que logre nuevos acuerdos en esta ley para zanjar las diferencias con el Senado.

También es posible que se aprueben las modificaciones hechas en el Cámara Alta y la ley se despache en las próximas semanas. En ese caso, existe la posibilidad de que algunos parlamentarios recurran al Tribunal Constitucional, o incluso el Gobierno podría poner un veto para modificar algún punto de la norma, algo que los ministros han dicho que es poco probable.