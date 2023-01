Presentan acusación constitucional contra ex ministra de Justicia ¿Quiénes la revisarán?

Finalmente, la oposición presentó la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, por el indulto otorgado a 13 presos, 12 de ellos en marco del estallido social, además de Jorge Mateluna, quien estaba en prisión por el atraco a un banco. La Cámara ya sorteó la comisión revisora de la acusación, la cual quedó integrada con mayoría opositora.

Durante esta jornada, la oposición presentó el texto acusatorio contra la ahora ex secretaria de Estado. El líbelo acusatorio consta de dos capítulos: el caso de los indultos presidenciales y algunos beneficios carcelarios a reos de las regiones del Biobío y La Araucanía.

A juicio del diputado jefe de bancada RN, Andrés Longton, “hay una ilegalidad e inconstitucionalidad clara respecto de los indultos y beneficios penitenciarios otorgados en la Macrozona Sur”, agregando que siete de los indultados no debieron contar con el perdonazo. “Se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que hayan cometido graves delitos y se dejó expuesta a la ciudadanía”, comentó.

La acusación se presenta luego que se hiciera oficial la renuncia de la ex titular en Justicia durante el fin de semana. El gobierno argumentó que se le pidió el cargo a Ríos por “desprolijidades” en el proceso de indultos, ya que La Moneda habría condicionado el beneficio a que los prisioneros estuvieran detenidos por hechos ocurridos durante el estallido social y que no tuviesen condenas por delitos graves previamente, lo cual no se cumplió en todos los casos.

Mayoría opositora en la comisión

Este mismo lunes se sorteó la comisión revisora de la acusación contra la exministra Ríos, la cual quedó conformada por mayoría opositora: Luis Malla (PL), Carolina Tello (PC), Henry Leal (UDI), Benjamín Moreno (Partido Republicano) y Álvaro Carter (IND-UDI).