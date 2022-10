La escritora francesa Annie Ernaux (82) se convirtió en la galardonada 115 con el Premio Nobel de Literatura, siendo la 17ma vez que una mujer obtiene el reconocimiento. La Academia Sueca reconoció a la literaria, “por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”.

Ernaux nació el 1 de septiembre de 1940 en Lillebonne y centra su trabajo en autoficción, siendo una de las precursoras del estilo. Entre su obra destacan títulos de la talla de Una Mujer (1987), Pura Pasión (1991), La Vergüenza (1998), El Acontecimiento (2000), Memoria de Chica (2016), No he salido de mi noche (2017) y Los Años (2019).

Parte de su relato habla sobre la infancia y la adolescencia, junto con vivencias personales como su matrimonio, y sufrimientos que debió enfrentar como un aborto o el cáncer de mama que padeció.

Anteriormente fue galardonada con los premios de La Academia de Berlín y Formentor de la Lengua en 2019; además del Premio François-Mauriac y el Premio de la lengua francesa, en 2008.

Anie Ernaux concedió una entrevista en abril de este año a Letras Libres, donde señaló que el reconocimiento a su obra “lo vivo con mucha sorpresa porque, bueno, ya tengo una edad y es algo que no había previsto. Nunca he previsto la suerte de mis libros; cada libro ha sido para mí una sorpresa”. En dicha entrevista también se refirió a El Acontecimiento, uno de sus títulos más reconocidos, comentando que “cuando salió provocó cierto pavor, o al menos la dificultad de hablar de eso”.

“No creo que haga escritura íntima. Me sirvo de mi experiencia, de cosas de mi vida, como un tipo de materia a explorar, es una especie de exploración, pero no sé… A grandes rasgos sí sé qué quiero encontrar: en Memoria de chica quería contar una desfloración fallida y lo que va a continuación. Pero todo eso se presenta como una especie de magma en el que tengo que penetrar con la escritura. No es en absoluto el psicoanálisis porque no quiero hablar de eso antes, quiero ir con la escritura”, comentó la literaria sobre su característico estilo.

Erneaux recibirá la medalla del Premio Nobel junto al diploma el próximo 10 de diciembre, en la ceremonio oficial de entrega.