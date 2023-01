¿Por qué se indultó al ex frentista Jorge Mateluna? Presdiente Boric argumenta su decisión

El Presidente Gabriel Boric habló sobre los 13 indultos concedidos el pasado viernes y defendió el indulto al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna, explicando los motivos que lo llevaron a tomar dicha decisión. De acuerdo al mandatario, “hubo irregularidades” en el caso.

El pasado viernes, Presidencia informaba el indulto a 13 personas, doce de las cuales estaban detenidas en marco del estallido social, además del ex frentista.

Según señaló el jefe de Estado, la decisión fue pensada con mucho tiempo y “con plena conciencia y tranquilidad”. De acuerdo a Boric, el indultar a Mateluna fue "algo que reflexioné durante mucho tiempo. Lo tratamos de hacer mediante el Senado en su momento, pero no estuvieron las voluntades para avanzar en esa dirección y, por lo tanto, es una decisión que yo he tomado con plena conciencia y con mucha tranquilidad".

"Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia", agregó el mandatario.

Boric defendió el indulto al ex miembro del FPMR, tomando como referencia los argumentos de un jurista de prestigio y experto en el caso. "Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión del ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, que es de los juristas que se han acercado con más seriedad al caso", aseguró el Presidente, agregando tener "la plena convicción de la inocencia de Jorge (Mateluna) y por eso hemos llevado adelante este indulto".