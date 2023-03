Conoce por qué Dávalos no se presenta a la mediación que tiene con Compagnon por pensión de alimentos y que involucra a Michelle Bachelet.

Bachelet y mediación por pensión de alimentos con Compagnon ¿Por qué no se presenta Dávalos?

Durante la mañana de este sábado se llevaría a cabo una audiencia de mediación para abordar lo que sería el conflicto de pensión de alimentos que existe entre Sebastían Dávalos y Natalia Compagnon y del cuál debería de haber asisto la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, sin embargo Bachelet no asistió en reemplazo de su hijo y solo acudió Compagnon por su parte.

¿Por qué no se presenta Dávalos?

Cabe hacer mención en que Dávalos se encuentra viviendo y realizando un magíster en la ciudad de Barcelona, España

¿Por qué debe presentarse la expresidenta?

De acuerdo a lo informado por Meganoticias, la misma abogada de Compagnon hizo énfasis en esta particular situación y manifestó que “Se están buscando caminos de soluciones, como no se ha podido con el padre, se está buscando con la abuela, que es lo que hace la mayoría de las mujeres en este país”.

Sin embargo, Dávalos se refirió a través de un comunicado enviado a LUN al proceso en que se involucra a sus hijos y su madre en este proceso que lo ha catalogado como “difícil”.

“Me encuentro en la desagradable situación de haber hecho noticia en materias de índole privada y que afectan particularmente a mis hijos. Estamos hablando de antecedentes privados que han sido expuestos al escrutinio público sin lógica alguna”, expresó al medio citado.

Lo anterior va en relación a una orden de alejamiento y denuncia por “violencia económica y sicológica en contra de sus hijos” y que interpuso Compagnon en su momento.

“Me he reunido, ya sea personalmente o a través de mi abogada, con los tres o cuatro equipos legales distintos que la han representado a través del tiempo”. No obstante acusó a Compagnon de no tener la voluntad para finalizar el proceso “ha puesto innumerables trabas para alcanzar acuerdos”, sostuvo.