La página web del Poder Judicial estuvo caída durante cerca de dos hora en esta jornada, lo que marcó un nuevo ciberataque. El problema se suma a lo sufrido el domingo, cuando 150 computadores fueron infectados por un ransomware (virus), y el del martes que afectó a unos 15 computadores.

Ante tales dificultades, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, expuso un cambio en la actitud del Poder Judicial ante el conflicto. Mientras el martes anunció que no perseguirían a los autores de estos ataques, hoy indicó que se presentó una denuncia criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, contra quienes resulten responsables.

Vivanco explicó que “este incidente de ciberseguridad ha sido un ataque general. No ha sido un ataque específicamente dirigido al Poder Judicial". La abogado agregó que "la infección se ha realizado el domingo y detectamos 150 computadores comprometidos en aquello y otros tantos que se han ido detectando con posterioridad, pero que fueron desconectados. Por lo mismo, se estima que no hubo posteriores infecciones más que esas, sino que hubo una extensión a computadores que luego se revisaron y se indicó en definitiva que habian sufrido también este ransomware, que es un virus especificamente dedicado a la infección de computadores”.

La reunión de expertos

La vocera detalló que "el Poder Judicial ha hecho una reunión en la que participaron el Presidente de la Corte Suprema (Juan Eduardo Fuentes), asesores expertos, autoridades de la Comisión Adminsitrativa y la suscrita con el fin de actualizar la información y de tomar todas las medias necesarias, habiéndose detectado y contenido el problema, y, finalmente, recuperar la información".

Vivanco explicó que esperan que se mejore el presupuesto destinado aa este Poder “para tomar todas las medidas como actualización de computadores, de software y las medidas distintas de prevención de este tipo de situaciones”.