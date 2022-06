Ya se puede consultar en el Servel quienes están habilitados para votar en el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre. En este nuevo proceso electoral los ciudadanos deberán enfrentarse a una papeleta para votar “Apruebo” o “Rechazo” al texto constitucional propuesto por la Convención Constituyente.

El voto en este plebiscito será obligatorio para quienes tengan inscrito su domicilio en Chile. Quienes estén habilitados para votar y no lo hagan, enfrentarán una multa que va desde 0,5 hasta 3 UTM ($28.778 a $172.671 aproximadamente).

La normativa electoral actual no establece un período de excusas antes del Plebiscito de Salida, sin embargo no habrá sanciones para los ciudadanos que no voten por las siguientes razones:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del plebiscito en un lugar que quede a una distancia de más de 200 kilómetros de aquel en el cual se encuentre registrado su domicilio electoral.

Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.



Consulta si estás habilitado para votar en el Plebiscito de Salida

El Servel ya dispuso en su sitio web el Padrón Electoral y la Nómina de Inhabilitados con carácter de auditados para el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre.

Consulta AQUÍ la nómina de habilitados en el territorio nacional

Consulta AQUÍ la nómina de habilitados en el extranjero.

Consulta AQUÍ la nómina de inhabilitados en el territorio nacional.

Consulta AQUÍ la nómina de inhabilitados en el extranjero.